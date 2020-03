SayOBO, crea la primera solución con inteligencia artificial inclusiva para personas con problemas de visión

SemanticBots, empresa de base tecnológica de Castellón formada por profesores e investigadores del grupo Temporal Knowledge Bases Group (TKBG) de la Universitat Jaume I, ha desarrollado el primer chatbot inclusivo adaptado a personas con problemas de visión.

sayOBO ha sido desarrollado a partir de una plataforma propia de SemanticBots, con el objetivo de facilitar y mejorar el acceso a la información y a los trámites digitales de personas que padecen algún tipo de discapacidad visual, un colectivo que, según los últimos datos del INE, está compuesto por más de 979.200 personas, de las cuales 58.300 son ciegas y 920.900 tienen baja visión.

“Hasta el momento, los asistentes virtuales muestran carencias para cubrir las necesidades de la población con alguna discapacidad visual”, afirma Rafael Berlanga, CTO e investigador de sayOBO. “Proporcionarles una herramienta para lograr la accesibilidad a usos tan comunes como los procesos de búsqueda de información en la web o la realización de gestiones a través de canales digitales de empresas e instituciones, es clave para acabar con la desigualdad y la brecha digital de este colectivo”.

Hoy, las personas con baja visión o invidentes cuentan con programas que convierten los contenidos web en voz sintetizada conforme mueven el cursor por la pantalla. Sin embargo, todo aquello que no está reflejado en el monitor en texto, por ejemplo, un vídeo sin un botón donde ponga reproducir, el sistema no lo detecta. Además, muchos sitios web y aplicaciones no son accesibles convirtiéndose en una de las continuas quejas y problemas de las personas con este tipo de discapacidades.

Ayudar a crear un escenario digital sin barreras para las personas invidentes o con alguna discapacidad visual ha sido el leitmotiv de este desarrollo. sayOBO adapta el texto escrito a las características requeridas por el usuario, creando una interfaz específica al momento. Esto hace que pueda integrarse fácilmente en cualquier página web, app u otros canales digitales de empresas y organizaciones para comunicarse con sus clientes o usuarios, haciéndolos más accesibles para personas con discapacidades visuales. Además, es capaz de contestar en distintos idiomas, tanto por voz como por chat y, al tratarse de un sistema inteligente, se adapta a las necesidades de cada persona a medida que se utiliza.

Por todo ello, Hugo Ferrer, CEO de la spin-off subraya que “herramientas como sayOBO muestran la capacidad de la inteligencia artificial como tecnología inclusiva para garantizar que la accesibilidad digital sea útil, igualitaria y sencilla para todos los usuarios”.

El sistema inteligente, bautizado como sayOBO, ha quedado entre las 6 mejores propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas, de los 97 proyectos presentados a la convocatoria ONCE Innova Emprendedores, programa lanzado por la Organización Nacional de Ciegos (ONCE). Esta iniciativa busca encontrar soluciones digitales que mejoren la calidad de vida y la inclusión digital de los trabajadores y afiliados a la organización.