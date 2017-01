Twitter destapa qué preocupa al mundo en tiempo real

Gracias al mapa interactivo diseñado por KPMG que monitoriza en tiempo real qué palabras son las más utilizadas en Twitter, podemos observar cuáles son las principales preocupaciones de los distintos continentes.

En América del Norte, no aparece el término “Trump” que sí ha sido tendencia en numerosas ocasiones durante los últimos meses, en su lugar el cambio climático y la salud mental concentran el interés de los tuiteros norteamericanos.

En Sudamérica, sin embargo, la palabra "Zika" colapsa Twitter, ya que el clima en la zona está empeorando la epidemia y, lejos de remitir, la enfermedad amenaza con propagarse. Igualmente, la cuestión del cambio climático es tendencia en los países de Latinoamérica.

En Europa no sorprende encontrar “Brexit” entre los términos más utilizados, no solo de la jornada, sino de las últimas semanas e incluso meses. Los planes de May para afrontar la salida de Reino Unido de la Unión Europea en forma de “Brexit duro” parecen tener a Europa en vilo. Para May la salida debe ser radical, “no una pertenencia parcial a la Unión Europea”.

En general, en Asia y Oceanía continúa la preocupación por el climático, convirtiéndose en la tendencia más extendida por la red. Según recoge The Guardian “el 90% de las personas que viven en Australia consideran ya estar viviendo los efectos del cambio climático”. Además, especialmente en Asia “2030” ha cogido fuerza, ya que según un estudio japonés para ese año la mitad de los empleados del país nipón serán robots.