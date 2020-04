¡ Probamos Los nuevos auriculares inalámbricos Airsound PRO de Growbeats!

Contenido patrocinado

Sabemos que llevas la música por dentro. ¿Qué mejor que tener un buen equipo que vaya a la par con tu estilo? Los auriculares son una gran forma de poder disfrutar de la música o contenido que deseas sin molestar a los demás y con total autonomía. Estos son uno de esos equipos indispensables para todas las personas en estos tiempos que vivimos. Simplemente te conectas y quedas sumido en tu propio trance.

Si estás buscando auriculares para tu día a día, que sean cómodos y que además sean estéticos, nos alegra comunicarte que tenemos buenas noticias para ti. Nos hemos dedicado a realizar varias pruebas entre una gran gama de auriculares de todo tipo, y a continuación te mostramos los resultados que hemos encontrado.

Los mejores auriculares con conexión inalámbrica que hemos probado al momento son, sin duda, los Airsound PRO de GrowBeats. Estas magnificas piezas inalámbricas livianas y cómodas son unas joyas de la ingeniería moderna. Son accesibles y fáciles de usar, pero, además, el rango de sonido con el que cuentan es excepcionalmente equilibrado y preciso, lo que los hace perfectamente adecuados para una amplia gama de contenido y géneros musicales.

Los mejores auriculares con conexión inalámbrica que hemos probado al momento son, sin duda, los Airsound PRO de GrowBeats. Estas magnificas piezas inalámbricas livianas y cómodas son unas joyas de la ingeniería moderna. Son accesibles y fáciles de usar, pero, además, el rango de sonido con el que cuentan es excepcionalmente equilibrado y preciso, lo que los hace perfectamente adecuados para una amplia gama de contenido y géneros musicales.





Luego de realizar pruebas con distintos equipos, a continuación, les dejamos los resultados. Aquí algunos aspectos a destacar de los auriculares Airsound PRO: · Vienen en varios colores y con un elegante acabado mate de alta calidad. Así, puedes escoger el color que más se adapte a ti sin tener que verte obligado a comprar unos con el mismo color que lleve todo el mundo. Si tu estilo tiene autonomía, esta es una gran cualidad. o La gama de colores que te ofrecen los Airsound PRO son: § Blanco, negro, rojo, azul, rosa y amarillo. · Buena calidad de sonido en comparación con auriculares de la misma gama. Con los Airsound PRO, menor precio no significa menor calidad. Esto significa que, por un precio más bajo que el de otras marcas de auriculares, tendrás una alta calidad de sonido para escuchar lo que quieras. · Larga capacidad de la batería. Estos auriculares te ofrecen hasta 4 horas de autonomía, y tienen la ventaja de que puedes cargarlos mediante una caja de carga portátil. Además, en la caja se pueden cargar unas 6 a 8 veces. De esta manera, puedes despreocuparte por su carga, pero si se descargarán, tienes la posibilidad de recargarlos fácilmente. Esta es sin duda una de las mayores ventajas que hemos encontrado sobre este producto. o La empresa aconseja que la primera carga de los auriculares sea de al menos 8 horas, y que la misma sea de manera ininterrumpida. De esa forma podremos asegurar un mejor rendimiento de su batería. o A continuación, desglosamos la capacidad de la batería: § En auriculares 100 mAh § En la caja de carga 600 mAh. · Los auriculares cuentan con un peso muy ligero y un tamaño pequeño. Esto los hace más cómodos y fáciles de guardar. El tamaño en su caso no resta calidad. Cuentan con un sonido excepcional que puede competir con dispositivos que son típicamente mucho más grandes, ¡incluso ser hasta mejores! · El equipo no o emite ninguna luz al ser usados. · Se conectan solo con abrir la caja y cuentan con hasta 12 metros de transmisión clara y precisa. Así tienes más movilidad si tuvieras que alejarte del aparato que tienes conectado a los auriculares. Esta cualidad es ideal, por ejemplo, para hacer todo tipo de ejercicios. No tendrás que tener contigo aparatos ni objetos excesivos. · A diferencia de muchos auriculares de la misma gama, los Airsound PRO de Growbeats son altamente resistentes al agua. No se aconseja que se sumerjan completamente en ningún cuerpo de agua, pero podrás tener la tranquilidad de que, si se mojan, sobrevivirán. · Más allá del uso que se le suele dar a este tipo de equipos que es el de escuchar música, los Airsound PRO nos ofrecen la posibilidad de hablar por teléfono. Para esto, tienen un micrófono de alta calidad integrado, con lo que no tendrás que usar nada más. ¡El equipo es tan pequeño, cómodo y liviano, que cualquiera pensará que estás hablando solo! · El equipo tiene a su disposición la pulsación táctil. Con este botón táctil puedes controlar a modo de control remoto tus auriculares y así encender y apagar el equipo, cambiar de canción en canción, contestar el teléfono, subir y bajar el sonido entre otras cosas. De esta manera, si no tienes contigo el equipo al que están conectados los auriculares, puedes de igual manera manejar tu música y demás cosas. Esta característica nos brinda aún más autonomía con respecto a otros equipos que hemos probado. · Son compatibles con iOS y Android.



Estas son las cualidades que nos han hecho determinar la gran calidad de los auriculares Growbeats. Estamos convencidos de que una vez los pruebes nos darás la razón y no los querrás cambiar por nada.