Plusdede no es Pordede, pero han hackeado tus datos y puedes acceder con normalidad

La plataforma online de series y películas Pordede corrió hace varias semanas la misma suerte que sus antecesoras series.ly o Series Yonkis al ser hackeada. Ante estos hechos, surgió Plusdede, la sospechosa “nueva Pordede”.

Con la misma apariencia, pero diferente color, y siendo posible acceder con el mismo usuario y contraseña que en Pordede, no tardaron en saltar las alarmas. Pordede ha asegurado que no se han mudado de dominio y que “Pordede es y será pordede.com”, ¿entonces? ¿Cómo pueden tener tu usuario y contraseña? ¿Cómo pueden estar aún registradas los capítulos que has visto?

Pordede es y sera https://t.co/YptvepQ2en,estamos trabajando para volver a dar servicio como siempre, gracias por vuestra infinita paciencia — pordede.com (@pordede) 4 de julio de 2017

En su cuenta oficial de Twitter, Pordede informó que al ser hackeados las contraseñas corrían peligro y recomendaba a sus usuarios que las cambiaran en sus emails y demás plataformas donde se usara la misma clave. "Es muy probable que en cuestión de horas o días vendan datos", alertaban, y es que otras web falsas han intentado hacer ‘phishing’ haciéndose pasar por Pordede.

📌 🔥 COMPARTELO / RT

0. CAMBIA LOS🔒 PASSWORD DE TU EMAIL, ETC

1. NOS HAN HACKEADO LA BBDD

2. WEBS FAKE INTENTAN PISHING PARA ROBAR DATOS.

📌 🔥 — pordede.com (@pordede) 4 de julio de 2017

La respuesta de Plusdede, emitida en un comunicado, es que "Plusdede no es menos segura que Pordede: no es una web phishing, funciona (y bien)". Eso sí, los atacantes han conseguido mucha información de la amplia base de datos de Pordede, por lo que para combatir el hackeo en primordial cambiar todas las contraseñas, especialmente si usabas la misma para la banca online.

Plusdede también lanza una pregunta: “¿Es ético?”. A lo que responde: “Ni todo es blanco ni todo es negro, ¿es ético redirigir a los usuarios a descargas de virus? ¿Es ético robar a los autores? ¿Es ético enviar a un niño a una web con publicidad pornográfica?”.

Quizá solo hayan clonado el servidor de Pordede y tu información siga encriptada tal y como aseguran desde “el nuevo pordede”. También cabe la posibilidad de que la web pirata siga bajo el control de Pordede, quienes únicamente habrían cambiado el dominio para esquivar cierta responsabilidad judicial, si estaban siendo investigados de algún modo por la policía. En cualquier caso, cambia tu contraseña y si decides ver tus series en Plusdede no dejes de estar un poco alerta.