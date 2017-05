Paneles solares bonitos y baratos: la nueva idea de Tesla

La energía solar está en alza en Estados Unidos. Durante 2016 se instalaron un 85% más de paneles solares que en 2015. Bajaron los precios de los materiales un 70% desde 2010 debido al aumento de la competitividad en el mercado. Un carro al que ha querido subirse Tesla, la famosa compañía de vehículos eléctricos.

La empresa del millonario Elon Musk quiere crear tendencia y continuar con su estrategia de vender un estilo de vida enfocado en la energía renovable.

Musk se ha lanzado a la venta de baterías para el hogar. Lo ha anunciado a través de su cuenta personal de Twitter.

Tesla solar glass roof orders open this afternoon. I think it will be great. More in about 10 hours ...