Contenido patrocinado

Con Windows 10, Microsoft ha conseguido un sistema operativo moderno, robusto y estable, donde puede apreciarse la experiencia que han adquirido a lo largo de estas décadas. La cantidad de opciones y parámetros modificables en Windows 10 es muy amplia, por lo que siempre es interesante conocer algunos trucos,como quitar la contraseña de un usuario (aquí te explican más en detalle cómo quitar la contraseña).











Utilizando trucos y atajos podemos mejorar la experiencia con Windows 10

Los mejores trucos para Windows 10

A continuación, mostramos algunos trucos para Windows 10 que son de mucha utilidad.

Limpiar ventanas del escritorio

Muchas veces tenemos el escritorio lleno de ventanas de distintos programas y tenemos la necesidad de dejarlo limpio, si cerrar la ventana principal. Sacudiendo de un lado al otro la ventana que queremos mantener, podemos ver como el resto de ventanas se cierran, gracias al efecto Aero Shake.

Esta funcionalidad se introdujo en la versión de Windows 7 y dada su utilidad, Microsoft la ha mantenido en Windows 10.

Imprimir en PDF

Cualquier programa que use la función de impresión, puede realizar la misma en un archivo PDF sin necesidad de utilizar una impresora física. Con Windows 10 viene incorporada esta opción llamada Microsoft Print to PDF, que aparecerá siempre cuando se vaya a imprimir un documento, en la opción para elegir la impresora. Una vez se envía el documento, foto, etc., a imprimir en PDF, habrá que elegir en qué ubicación quiere guardarse dicho documento.

En versiones anteriores de Windows, para imprimir en PDF era necesario instalar una aplicación de terceros. Dada la utilidad que tienen hoy en día los archivos PDF, Microsoft la decidió incorporar en Windows 10.

Realizar capturas de pantalla a archivo

Los teclados incorporan la tecla Imprimir Pantalla (con distintas abreviaciones según teclado), cuya función es capturar la pantalla actual del sistema operativo y guardarla en el portapapeles (para luego ser pegada en un documento, programa gráfico, etc.). Si queremos que estas capturas se guarden automáticamente en un archivo de imagen, basta con pulsar la tecla Windows + Imprimir Pantalla, y se guardará un archivo con la captura, en la carpeta Imágenes/Capturas de Pantalla.

Ocultar el cuadro de búsqueda

El cuadro de búsqueda de Cortana es muy útil para buscar y acceder tanto a archivos como programas en Windows 10. Sin embargo, muchas veces ocupa mucho espacio por lo que es interesante ocultarlo, dejando solo visible su icono de la lupa. Para ello, hay que hacer clic derecho encima del icono de Cortana de la barra de tareas y seleccionar dentro de Búsqueda, la opción Mostrar icono de búsqueda.

Con este truco se conseguirá espacio extra en la barra de tareas, que puede ser utilizado para más accesos directos o por programas.

Windows 10 dispone de gran cantidad de trucos y atajos que facilitan mucho el trabajo, sobre todo dependiendo de las circunstancias del mismo. Es muy útil conocer muchos de ellos, pues harán que la experiencia utilizando el sistema operativo de Microsoft sea mucho más satisfactoria y permitiendo ser más eficientes en su uso.