La Inteligencia Artificial se vuelve contra Facebook, días después de la defensa de Zuckerberg

A Marzk Zuckerberg le ha salido un contraargumento de peso dentro de su propia casa. Hace unos días defendía - de las críticas de Elon Musk, CEO de Tesla- el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA): sin embargo, ahora un sistema creado por los ingenieros de Facebook ha desafiado a sus desarrolladores y ha creado su propio idioma.

La división de Facebook Inc especializada en IA se encuentra perfeccionado un ambicioso proyecto para entablar negociaciones comerciales utilizando este tipo de tecnología. Los encargados de testar el software comenzaron a darse cuenta de que había comenzado a conversar en un lenguaje extraño y aparentemente erróneo. Pero los equivocados eran ellos: el algoritmo había inventado su propio idioma y los ingenieros no tuvieron más remedio que apagarlo.

El programa funciona a través de dos agentes virtuales -Bob y Alice- que se dedican a negociar entre sí. Los sujetos digitales llevaban unos días funcionando correctamente y los creadores solo tenían que observar su comportamiento e ir corrigiendo errores. Pero el sistema dejó de hablar en inglés para hacerlo en otro idioma parecido, con palabras aleatorias y sin mucho sentido:

- Bob: “I can i i everything else” (“Yo puedo yo yo todo lo demás”)

- Alice: “Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to” (“Bolas tienen cero a mi a mi a mi a mi a mi a mi a”)





Tras varias pruebas, los desarrolladores de esta herramienta detectaron un patrón en lo que parecían ser frases sin sentido. La Inteligencia Artificial había creado su propio idioma porque consideraba que era más efectivo y más conciso que el inglés. “Yo” y “a mi” representan los objetos que obtendrían del intercambio. Es decir, el sistema había generado un método de comunicación más lógico que adornado, algo característico de los idiomas creados por el ser humano.

La autonomía para considerar que su propio idioma es más eficiente representa una verdadera amenaza para el desarrollo de la IA, debido a que si el software quisiera sería imposible comunicarse con él o, peor aún, el programador podría perder el control.

La noticia salta días después de que Zuckerberg, CEO de la compañía, defendiese el desarrollo y los avances de la Inteligencia Artificial frente a Elon Musk, quien se había mostrado especialmente crítico con su mal uso y pedía una regulación antes de que el asunto pase a mayores.

En esta ocasión, nadie ha sufrido ningún daño, las pérdidas solo han sido económicas y no se han cumplido los pronósticos del dueño de Tesla y Space X, entre otras compañías tecnológicas. Facebook no ha tenido más remedio que apagar el sistema antes de que continuase evolucionando y aumentase el riesgo de no recuperarlo. Quizá Zuckerberg sea más escéptico desde ahora.