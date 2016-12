La inteligencia artificial ha dejado de ser un elemento de las películas de ficción para convertirse en el mayor activo de la tecnología en el próximo 2017. Precisamente, el cine -acompañado también por la literatura- ha planteado en varias ocasiones qué pasaría si los robots un día se rebelasen contra el ser humano. El problema antes de producirse ya tiene solución: una start-up ha desarrollado un 'botón del pánico' que desarticula cualquier sistema instruido en caso de que este pueda sublevarse contra su creador.

Ir un paso por delante de los acontecimientos es una de las tácticas más efectivas para asegurar la pervivencia de la humanidad. El asunto ya lo trataba el Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, quien ahora se ha unido a Deep Mind (filial de Google) para inventar un mecanismo de interrupción de sistemas con inteligencia autónoma. “El objetivo es que se pueda evitar en tiempo real una secuencia dañina para las personas o el medio ambiente”, rezan sus inventores Laurent Orseau y Stuart Armstrong en la memoria del proyecto.

Estos científicos no hablan de un apocalipsis androide, sino de fallos y evolución inexacta en su programación. Pero la idea no es tan descabellada. Si ya existen autómatas capaces de identificar y generar sentimientos, y sobre todo capacitados para decidir por sí mismos dependiendo de la coyuntura instantánea, por qué no van a poder desobedecer los preceptos para los que han sido concebidos. Es más, estos 'cerebros tecnológicos' están preparados para ir aprendiendo en base a su experiencia.

“Hemos ideado un marco para permitir la interrupción de un aprendizaje indeseado en un sujeto con inteligencia artificial. En este sentido, la interruptibilidad hace más seguro el uso generalizado de androides, ya que estos pueden educarse a ellos mismos (Q-learning) sobre las tareas que han de realizar y evitar que los humanos no consigan reprogramarlos. Nuestra herramienta aborda el asunto para que esto no ocurra”, afirman tanto Orseau como Armstrong en la conclusión de su informe. Es decir, el 'botón del pánico' es capaz de anular al instante toda inteligencia artificial del dispositivo y evita que la máquina siga con una secuencia dañina, aunque los expertos reconocen que no es tan sencillo desactivar todos los tipos de robots.

Los creadores del instrumento se basan en un robot que aprendió por medio de su propio algoritmo a detener el juego del Tetris cuando iba a perder. Y es que los llamados “robots dañinos” ya son una realidad. Por ejemplo, Alexander Reben, científico en la Universidad de Berkely (California), construyó un autómata capaz de decidir si causar o no dolor a las personas por medio de una aguja. “Es improbable que los robots actúen óptimamente todo el tiempo”, advierten Orseau y Armstrong.

Sin embargo, no buscan ser alarmistas. “Es sano estar preocupado. Pero, hoy en día, el nivel de nuestro conocimiento no requiere que lo estemos”, declaraba Orseau en una entrevista a la cadena británica BBC. En lo que sí coinciden ambos investigadores es que es importante comenzar a trabajar en este campo cuanto antes para impedir que un día no muy lejano la realidad supere a la ficción.