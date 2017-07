Google financia un futuro en el que la información esté redactada por robots

Google continúa con la expansión de sus tentáculos por todas las ramas existentes en internet. Si ya tiene un control casi absoluto en el ámbito comercial -y, por ello, ha recibido una multa récord por parte de las autoridades europeas-, ahora ha invertido 700 mil euros en un software dotado de Inteligencia Artificial (IA) capaz de escribir hasta 30.000 noticias al mes sin la necesidad de interaccionar con seres humanos.

El proyecto ha sido bautizado como RADAR, acrónimo en inglés de reporteros, datos y robots, y cuenta con el apoyo de Press Association, una agencia de noticias propiedad de cabeceras como Daily Mail, DMGT y UBM. Su fase beta está enfocada a proporcionar contenido de información local en sitios pequeños que puedan beneficiarse de los textos creados por estas mentes digitales.

“El algoritmo combina un aprendizaje del conocimiento editorial y la automatización, aplicados al creciente suministro de información pública y el aumento de la sofisticación de herramientas para distribuir contenido”, afirma desde Digital News Inittiative. Es decir, que esta tecnología innovadora irá recogiendo documentos publicados en la red, cotejándolos y generando contenido textual en base a los datos obtenidos.

Sin embargo, el modelo de desarrollo de sistemas para la redacción de noticias por parte de robots no es nuevo. Otra agencia, Associated Press, ya hizo este mismo anuncio en 2014. La puesta a punto fue durante 2016 y WordSmith -nombre del programa de IA- ya ha redactado 1.500 millones de artículos sin la intervención de una persona.

Si el software triunfa, las agencias de noticias podrían reducir considerablemente el número de personas en sus redacciones. Los robots serían capaces de producir de forma automática el mismo trabajo que un ser humano. Al Jazeera, AJ Labs y la sala de prensa virtual de WikiTribune ya esperan para incorporase al proyecto.

Pete Clifton, editor de Press Associtation, ha asegurado que “nadie debe preocuparse” en el gremio del periodismo porque, a su juicio, “los profesionales humanos nunca quedarán obsoletos”. No obstante, el conjunto de algoritmos de RADAR generará gráficos, vídeos e imágenes para agregar automáticamente a las informaciones: una misión impensable hace unos años.

Otro de los grandes medios de comunicación que cuentan con un sistema de bots para generar contenidos es The Angeles Times. Quakebot recolecta los datos del US Geological Survey (USGS) para informar acerca de los últimos cambios geológicos en el estado de California, pero hace unos días su algoritmo falló y los vecinos de Santa Barbara se despertaron asombrados al leer que la ciudad había sufrido un terremoto de escala 6.8, y nadie lo había notado.

Rápidamente, los responsables de la redacción retiraron la información publicada en la página web y explicaron que el suceso ocurrió realmente en 1925. El algoritmo consideró los datos como novedosos y lanzó de manera automática el artículo en la cuenta de Twitter.

Alerts were sent for a M6.8 in California. This was an error. More information to come.