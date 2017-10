Facebook, Google y el pago por las noticias 'premium'

Facebook y Google quieren que los usuarios paguen por el contenido periodístico de calidad. La red social azul ha anunciado este viernes que comenzará en las próximas semanas a ofrecer en su muro contenidos de pago por suscripción de importantes medios con un nuevo sistema de suscripción para facilitar la compra de contenidos.

No es una estrategia aislada. Hace pocos días Google también anunció el fin de su política de “primer click gratuito” y eliminó la obligación a los editores de publicar un mínimo de contenidos gratuitos.





Así será el sistema de suscripción de noticias de Facebook

La medida anunciada por Facebook se implementará en los próximos días. Consistirá en un muro de contenido de pago por suscripción en su sección de noticias Instant Articles. Desde aquí se enlazarán a grandes grupos de comunicación como The Washington Post, Bild, The Economist, La Repubblica, Le Parisien, Spiegel o The Telegraph, medios que colaboran con Facebook.

Instant Articles mostrará una petición de pago a los usuarios no suscritos cuando quieran acceder a una publicación de uno de los editores de la iniciativa. En estos casos, Facebook ofrecerá la posibilidad de suscribirse cuando se intente acceder a una de ellas.

Además de esta novedad, la red social implementará otras fórmulas para favorecer las suscripciones, como la inclusión de una 'llamada a la acción' para suscribirse, que aparecerá en Instant Articles. Incluso añadirá un botón de 'Suscribir' que reemplazará al botón de 'Me gusta' en la esquina superior derecha de un artículo.

La iniciativa forma parte del proyecto Facebook Journalism Project, la estrategia que se lanzó a principios de año para combatir los bulos tras las polémicas registradas durante las elecciones en Estados Unidos y Francia.





Google, también aliado de los periódicos de suscripción

Facebook no es el único que ha optado por apoyar a los grandes periódicos en sus sistemas de suscripción. A principios de octubre la compañía de Alphabet anunció el lanzamiento de un nuevo proceso de suscripción para simplificar el proceso de compra de estos servicios de pago y de acceso a los contenidos por parte de los usuarios en un solo clic. Un proyecto en el que ha colaborado The New York Times y Financial Times.

"La decisión de Google supone un avance”, afirmó entonces Kinsey Wilson, de 'The New York Times'. “Somos optimistas a la hora de considerar otros mecanismos para ofrecer soporte a los modelos de suscripción y estamos deseando seguir colaborando con ellos para elaborar unas soluciones inteligentes", indica.

Desde la compañía del buscador más famoso también potenciarán una gama de herramientas para ayudar a los editores de medios con suscripciones a través de la tecnología de aprendizaje automático, que ayudaría a identificar potenciales suscriptores a los periódicos.