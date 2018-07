Estereotipos del siglo XIX en la tecnología del siglo XXI: "Violar puntúa en muchos videojuegos"

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha avisado este lunes 2 de julio de que existen "estereotipos propios del siglo XIX" presentes en las tecnologías innovadoras del siglo XXI. "Mutilar y violar puntúa en muchos videojuegos", ha alertado.

Así lo ha manifestado durante la inauguración del curso de verano 'Robótica e inteligencia artificial desde la perspectiva de género' organizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Para Murillo, resulta "una malversación absoluta", tanto científica como en cualquier área de conocimiento, considerar que la presencia femenina es minoritaria cuando en España las mujeres son el 51% de la población.

"No se trata de añadir por añadir", ha manifestado, reivindicando así la presencia femenina y de un enfoque de género en todos los ámbitos. Asimismo, ha argumentado que, a excepción de China, en todas las poblaciones, incluida la de España, la presencia de mujeres es mayoritaria.

El curso de verano está dirigido por la profesora Isabel Tajahuerce, experta en comunicación y genero, quien ha puesto encima de la mesa la necesidad de construir un futuro desde un enfoque de género, pero ha avisado de la dificultad de hacerlo si "no se ha estudiado" y "desde un imaginario basado en estereotipos" y "varones depredadores".





"VIGILAR LA REALIDAD DIGITAL"

En su discurso para presentar el curso, la secretaria de Estado de Igualdad ha abogado por vigilar el desarrollo de la realidad digital -"que es cada vez más realidad", ha agregado- las nuevas tecnologías, y la inteligencia artificial. En este sentido, ha alertado contra algunos videojuegos en los que "mutilar y violar puntúa".

Me preocupa un futuro que no puede expropiar un discurso ético", ha recalcado, apuntando que la inteligencia artificial del siglo XXI es "bienvenida", pero ha avisado de que únicamente con trabajar en la misma "no se puede pensar que uno es absolutamente innovador".

En este punto, Murillo ha manifestado que el siglo XIX sigue presente ya que en muchos ámbitos de la tecnología, y concretamente de la robótica, permanece "el uso del cuerpo de las mujeres al servicio" de los usuarios.

Murillo también ha abordado la reproducción asistida, recordando que los clientes ya pueden elegir el sexo del bebe por el avance de la tecnología y genética. "Como todo consumo basta con que lo desees", ha dicho.