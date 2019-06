EEUU abrirá una investigación contra las principales empresas tecnológicas

El Gobierno de Estados Unidos abrirá una investigación contra los principales gigantes de la tecnología, entre ellos Amazon, Apple, Facebook y Google, en lo que podría ser una pesquisa de amplio alcance sin precedentes contra algunas de las empresas más grandes del mundo.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia, que hacen cumplir de forma conjunta las leyes antimonopolio en Estados Unidos, tienen dividida la supervisión de las cuatro compañías, tal y como han explicado varias fuentes a la agencia de noticias Reuters.

Amazon y Facebook quedan bajo la supervisión de la FTC y Apple y Google del Departamento de Justicia.

Las compañías de tecnología se han enfrentado a críticas en Estados Unidos y otros países ante la posibilidad de que tengan demasiado poder, así como un efecto perjudicial para los usuarios y los competidores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido un mayor control sobre las compañías de redes sociales, así como de Google, y los ha acusado de reprimir y suprimir las opiniones de conservadores, aunque no ha presentado pruebas algunas al respecto.

Trump también ha criticado repetidamente a Amazon por aprovecharse del Servicio Postal de Estados Unidos, también sin pruebas. Las acciones de Facebook Inc y del propietario de Google, Alphabet Inc., cayeron más de un 6 por ciento el lunes, mientras que los títulos de Amazon.com Inc perdieron un 4,6 por ciento y las acciones de Apple Inc descendieron un 1 por ciento.

Los medios estadounidenses habían informado el viernes de que el Departamento de Justicia estaba sentando las bases para investigar a Google en un intento por determinar si la plataforma estaba usando su tamaño para presionar a competidores más pequeños, lo que viola las leyes diseñadas para garantizar una competencia justa.