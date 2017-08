EEUU deja en manos de sus gurús tecnológicos la supremacía en el espacio

Estados Unidos estaba perdiendo la carrera espacial con China. Si ya ganó a la URSS en la segunda parte del siglo XX, ahora el gigante asiático le había echado el guante. Sus planes para poner una estación propia en órbita y lanzar una misión a la Luna ha obligado a los estadounidenses a liberalizar el mercado espacial y dejar entrar al capital privado. Elon Musk, CEO de Space X, y Jeff Bezos, CEO de Blue Origin, quieren revolucionar la forma de viajar al espacio, además de convertirlo en un negocio muy lucrativo.

Ambas compañías -Space X y Blue Origin- han nacido bajo el manto de dos grandes conglomerados tecnológicos como Tesla Motors y Amazon. Sus propietarios están considerados auténticos gurús de la tecnología que se utilizará en el futuro. Por ejemplo, Financial Times asegura que el Tesla 3 podría superar en breve a fabricantes históricos de coches diésel como BMW y Volkswagen. Amazon, por su parte, está diversificando sus servicios hasta límites insospechables y ya se puede comprar casi cualquier cosa a través de su plataforma.

Tal es el dominio sobre la faz de la Tierra, que en los últimos años han enfocado el grueso de sus inversiones a los viajes espaciales y los resultados han sido asombrosos. Blue Origin ha conseguido aterrizar su cápsula New Shepard en tres ocasiones después de efectuar un vuelo de más de cien kilómetros. Pero la gesta de Space X es todavía mayor: su Falcon 9 es capaz de aterrizar milimétricamente sobre una plataforma marina.

Elon Musk anunciaba a finales de 2015 que su empresa había creado una nave espacial que regresaba y aterrizaba en la Tierra. Desde entonces, el Falcon 9 se ha convertido en un nuevo símbolo de la carrera espacial: era la primera vez que un cohete se posaba sobre la tierra sin sufrir ningún daño en su carrocería. Asimismo, el pasado 23 de junio volvió a repetir la hazaña y la astronave se plantó sobre una plataforma en el océano Atlántico, tras despegar el 14 de enero del Centro Espacial Kennedy en Florida.

Falcon 9 will experience its highest ever reentry force and heat in today's launch. Good chance rocket booster doesn't make it back.