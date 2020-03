Contenido patrocinado











Lenovo es una marca china que se especializa en la fabricación y comercialización de tecnología punta en el mercado, como pueden ser PCs de sobremesa, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tablets, all in ONE, entre otros tantos dispositivos.

Tan solo habrá que encontrar un buen distribuidor lenovo para disfrutar de una calidad de lo más considerable. Ofrece tres líneas de producto: para el hogar, para la oficina y para uso multimedia.

Comprar productos de Lenovo es una apuesta segura por obtener la mejor relación posible entre calidad y precio. Sus ordenadores están principalmente enfocados al ocio, con una longeva autonomía (que puede ser de, incluso, 9 horas), con una refrigeración óptima y un sistema de funcionamiento muy silencioso.

La marca cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas, y es que se fundó en el año 2004 en China. Sin embargo, la rama de IT sería adquirida por parte de portátiles IBM un año después de su fundación, en 2005.

Hasta el año 2010, Lenovo estuvo siempre a la sombra de marcas tan prestigiosas como HP. Sin embargo, en el periodo entre 2010-2013 se consolidaría como la marca nº1 especializada en la fabricación de PCs, especializándose en vender en cualquier parte del mundo.

En CyberLine Technologies encontrarás el distribuidor Lenovo España que has estado buscando. Si quieres saber todo lo que podemos ofrecerte, tan solo sigue leyendo.

CyberLine Technologies: descubre todo lo que pueden hacer por ti

Esta entidad se encarga de ofrecernos toda la tecnología de Lenovo que el consumidor necesita.

-Ofrecen equipos diseñados a medida, personalizados para cubrir las necesidades de cualquier tipo de consumidor, en base al uso que se les vaya a dar.

-Se ocupan también la entrega de cualquier componente de hardware, software, así como diferentes tipos de servicios a nivel nacional o internacional. Se dedican a la instalación de sistemas informáticos en casi cualquier parte del mundo.

-El equipo de profesionales de este distribuidor Lenovo Madrid cuentan con formación de software y uso de sistemas Lenovo. Además de poder proveernos de los servicios que ya hemos comentado, también ofrecen auditoría y consultoría especializada en la marca.

-Y si tenemos alguna duda o incidencia técnica, cuentan con un servicio técnico avanzado que nos da atención las 24 días del día, durante los 7 días de la semana, los 365 días del año.

Conoce la serie ThinkBook de Lenovo: los portátiles que te interesan

¿Todavía no conoces la gama de portátiles lenovo thinkbook? Son aquellos portátiles que están diseñados para hacer negocios, pero con estilo propio de la marca. Nos permiten trabajar evitando interrupciones y con un plus de seguridad, evitando cualquier tipo de intrusión por parte de un atacante externo.

Pero aquí no quedan sus prestaciones, si no que cuenta con muchas funciones de entretenimiento que nos resultan altamente llamativas. Gracias a su sistema de Modern Standby, el portátil cargará en menos de 0,5 segundos.

Para conocer todas las novedades que ofrece Lenovo, echa un vistazo al catálogo del distribuidor de Lenovo CyberLine Technologies y seguro que encuentras lo que buscas.

