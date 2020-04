Consejos a la hora de elegir un portátil

Contenido patrocinado





No es fácil elegir un buen portátil, y en buena medida optar por uno o por otro depende del uso que le queramos dar. No es lo mismo adquirir un ordenador para jugar que hacerse con uno para diseñar edificios. Existen diferentes guías que te señalan como ha de ser el que más te convenga. En este post vamos a mostrarte cuales son las características de un portátil según el uso que le vayas a dar. Peso y dimensiones Es importante fijarse en el tamaño y en el peso de tu nuevo portátil, no vaya a ser que además de un nuevo ordenador debas adquirir también una nueva mochila. Puedes encontrar Notebooks y MacBooks que rondan el kilo de peso, incluso algo menos. Si buscas potencia es aconsejable que el portátil suba de los 2 kg, incluso más si eres un gamer que busca un alto rendimiento. Tipo de pantalla Las “pantallas brillantes” son las que mejor le van a quienes le dan al portátil un uso más doméstico, para ver series y para jugar. Este tipo de pantallas ofrecen unos contrastes y unos colores más intensos, aunque presentan el problema de los reflejos provocados por la luz solar o por las bombillas. Su uso es para interiores y lugares con poca luz directa. Las “pantallas mate”, por su parte, son más adecuadas si vas a utilizar el portátil en exteriores, en la universidad o en el trabajo. Se pierde algo de fuerza en colores y contrastes, pero se gana en nitidez, incluso con luz directa. Tamaño de la pantalla El tamaño de la pantalla influirá notablemente en la experiencia que tengas con el portátil. Pantallas de 12 pulgadas o menos son muy cómodas para llevar y utilizar en cualquier lado, pero si vas a dar un uso al portátil durante muchas horas al día, terminarás con los ojos agotados. Pantallas de entre 12 y 14 pulgadas son muy utilizados para el uso doméstico y para el estudio, ya que caben perfectamente en cualquier mochila y son fáciles de transportar. Los portátiles con pantallas de entre 14 y 16 pulgadas son ideales para el trabajo, permitiendo tener abiertas numerosas pestañas de documentos y programas sin tener que forzar la vista. Las pantallas superiores a las 16 pulgadas están mayoritariamente destinadas a los gamers. Batería Es recomendable que busques portátiles con baterías que superen las 12 o 15 horas de duración, especialmente si vas a llevarlos al trabajo o a la universidad. Los gamers tienen menos problemas con esto, ya que habitualmente tienen el ordenador enchufado permanentemente. Procesador Si vas a utilizar el portátil para estudios de ingeniería o arquitectura, edición de vídeos o juegos, es recomendable el uso de gamas diferentes de i-7 de Intel. Para trabajos administrativos, ofimática y uso doméstico, te valdrá un i-3 o un i-5. Memoria RAM Un alto rendimiento requiere de una memoria que vaya de los 12GB a los 16 GB. Para el estudio o el trabajo te valdrán portátiles con una memoria RAM de entre 8GB y 12GB. Para usos de ocio o domésticos serán suficientes 4GB. Disco duro La mayoría de los discos duros actuales presentan una memoria que va desde 500GB a 1TB, una gran capacidad de almacenamiento. Por otro lado, tienes la posibilidad de buscar discos SSD, que son más pequeños pero que van a una mayor velocidad. Están bien para el estudio o el trabajo, pero no para bajar películas y archivos pesados.