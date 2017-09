Bueno, bonito y barato: La mejor premisa para la compra de artículos tecnológicos

CONTENIDO PATROCINADO

La gran proliferación de ofertas en aparatos tecnológicos marean al público profano que se deja seducir por lo que le parece bueno bonito y barato y sin embargo, no elegirían un portatil segunda mano, ya que todavía existe el falso mito que lo de segunda mano no tiene tanta calidad. Por lo que respecta a la tecnología, esto no es cierto pero no siempre es fácil dar con un lugar de confianza donde adquirir este artículo que seguro que cuenta con muchísimas más prestaciones que el que se nos ofrece nuevo desde una gran superficie, por ejemplo, haciéndonos creer que está a precio de saldo.

Ahorrar dinero es el motivo que casi siempre nos lleva a comprar ordenadores de segunda mano y ello no está reñido con la garantía y con tener la seguridad que se está comprando buen material, puesto a punto si se hace a través de páginas especializadas que dan esta garantía al cliente y gozan de prestigio en su sector. Luego está la posibilidad de encontrar verdaderas gangas en estas tiendas online, que existen y son muchas.





Clash Royale: un juego que sigue ganando popularidad y jugadores

Los más jóvenes y muchos mayores también, a solas en casa, juegan con el ordenador y no es raro que lo hagan en Clash Royale, el juego de cartas con arenas para las batallas que desde su aparición en Enero del 2016 no ha parado de engrosar su legión de jugadores que buscan descargar clash royale para pc.

Este juego ha recibido ya varias actualizaciones, la última en Marzo del año en curso, que son esperadas con expectación por los seguidores de este juego que también cuenta con ligas para los jugadores expertos y a pesar de su corta vida ya forma parte de la memoria de varias generaciones. Todo un clásico en activo como también lo es el Blog de chollos,un portal web en el que encontrar las ofertas y chollos más alucinantes de la red en smartphones, tecnología, moda, drones y muchas más categorías.





Ofertas y chollos en la red: el secreto está en una constante actualización de los productos del mercado

Que un blog vaya informando sobre los precios mínimos históricos de móviles y demás productos es algo que no tiene precio, ya que hace que el usuario pueda agregar a sus favoritos el blog e ir informándose de cómo están las cosas por lo que respecta a estos cholos que a veces se dan pero no siempre se detectan. En su sección de moda se informa de relojes de diseño para hombre que no llegan a los dos euros o de vestidos para mujer que no llegan a los tres. No se trata de ciencia ficción sino del resultado de una búsqueda exhaustiva en la red y una constante actualización de ofertas en las que también se incluyen sorteos.





Ninguna marca occidental de tecnología ha conseguido equiparar a los móviles chinos

La verdad es que no está para dejarlo escapar, como tampoco lo están losmoviles chinos. Desde la nueva superpotencia mundial consiguen abaratar los precios de los productos que precisamos y en el sector de los móviles han ido un paso más allá. En realidad han tratado de clonar los móviles de las grandes marcas y lo cierto es que lo han conseguido, ofreciendo prestaciones, eficacia y diseño a precios muy bajos.

No es raro que la venta de estos aparatos se haya disparado, dado que la relación calidad precio de éstos no tiene parangón. A diferencia de hace un tiempo, hoy en día estos móviles se sirven desde España, de modo que la garantía es total y por el momento ninguna marca occidental de tecnología ha conseguido equiparar a los móviles chinos.

Parece ser que en la mayoría de hogares españoles los segundos móviles o los móviles para los más jóvenes siempre se compran Made in China y esto es una tendencia que irá a más.