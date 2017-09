Belén Gopegui planta batalla a Google: "No es bueno que haya una autoridad autoritaria"

La escritora Belén Gopegui publica 'Quédate este día y esta noche conmigo' (Random House), la historia de dos personas que plantan batalla a Google a través de un formulario de solicitud y que sirve a la autora para "proponer una salida" a los tiempos de predominio de Google en Internet.

"En general somos muy sensibles al control del Gobierno con información privada y sin embargo se la damos gratis todos los días a Google. No es bueno que haya una autoridad autoritaria en ningún lado, y tampoco en Internet", ha señalado en una entrevista la autora madrileña.

Gopegui ha matizado no obstante que este autoritarismo no se puede asociar a "una tiranía", puesto que en los tiranos "hay un componente ideológico". "Es autoritario porque no permite discutir qué es mejor ni tampoco democrático", ha resaltado la escritora, para quien no obstante los usuarios también tienen responsabilidad en este poder.





Usuaria ocasional

"Google existe porque nosotros lo alimentamos y, además, a un precio que me parece muy barato. Deberíamos intentar tener más autonomía y los Estados intentar poner más límite a las empresas", ha apuntado. En cualquier caso, entiende que existe "una desigualdad de poder" y no está tan claro que la solución sea la de usarlos cuando 'no hay nada que esconder'.

"Yo no creo en la famosa frase de Eric Schmidtt, directivo de Google, respecto a que 'si no eres malo y no tienes nada que ocultar' no hay por qué temer al buscador. ¿Por qué siempre los datos los damos los demás y no ellos? Yo por ejemplo he intentado saber si el personal de limpieza de Google es contratado o subcontratado y no hay manera de saberlo", ha criticado.

Gopegui ha reconocido que es usuaria ocasional de Google y redes sociales, aunque de una manera "comedida". "No me gusta la obligación de estar todo el rato pronunciándome y en las redes solo puedes estar emitiendo, porque si no lo haces, no existes", ha reconocido.