Aprovecha la oferta de Spotify Premium gratis para descargar música

Efectivamente, el 7 de octubre de 2008 Spotify, una aplicación multiplataforma creada en Suecia, se lanzó al mercado europeo. Su sede está en Estocolmo y tiene firmados convenios con los principales sellos discográficos internacionales. Hoy por hoy, el servicio cuenta con 217 millones de usuarios activos, de los cuales 100 millones son usuarios de servicios Premium de pago, en 65 países. El mercado musical antes y después de Spotify Desde finales de la década de los 90, la eclosión de Internet produjo una crisis en la industria discográfica, derivada de la caída de ventas de soportes digitales. Esta crisis hizo evidente la necesidad de un nuevo modelo de negocio en un contexto en el que la música se convierte en un servicio dejando atrás su materialidad como producto físico. Con la llegada de Internet nacen plataformas de descarga de música de pago. En 2008 nace una nueva manera de escuchar música, Spotify, en la que no es necesario tener guardado el archivo para poder escuchar música, sino que ésta se sirve en formato streaming. Spotify permite, además de escuchar la música que tú quieres, recibir nuevas propuestas de música afín a tus gustos, los de la música que buscas y escuchas o vas guardando en listas de reproducción que gestionas desde la misma plataforma. Cómo tener Spotify gratis durante tres meses Si quieres probar este fantástico servicio de streaming musical, ahora puedes probarSpotify Premium gratis. Es una oferta muy buena que no puedes dejar pasar, pero debes tener en cuenta que las ofertas para probar Sportify Premium gratis durante un tiempo determinado se puede utilizar sólo una vez y, si se ha hecho uso de estas promociones, no se puede adquirir otra. Una opción para mantener más tiempo esta oferta puede ser creando otra cuenta, tomar la oferta y pasar toda la música de una cuenta a otra y así aprovechar esta oferta, creando una nueva oferta cada tres meses. Tan sólo hay que abonar 0,99 euros al darse de alta y aceptar la oferta, sin tener que pagar nada más en los siguientes tres meses. Sí hay que prestar atención y cancelar la cuenta cuando la promoción caduque, es decir, a los tres meses, porque, de lo contrario, Spotify cargará la tarifa normal del servicio. Aprovecha esta oferta para descargar música Una de las cosas buenas que tiene esta plataforma es que te puedes descargar música de manera completamente legar, así que puedes aprovechar esta oferta para descargarte toda la música que quieras. Simplemente tienes que buscar un disco de música que te guste en Spotify y pulsar sobre él para entrar en su ficha. Cuando lo hagas, sólo tienes que pulsar el botón Descargar y Spotify guardará el disco en la memoria de tu dispositivo. En la ficha también hay un botón Guardar que conviene pulsar porque así el disco se guardará en tu biblioteca y te será mucho más fácil acceder a él para escucharlo. Pero también puedes bajarte una canción, metiéndola en una Playlist para bajarte diferentes canciones de forma individual. Para eso, pulsa en el icono de los tres puntos que hay a la derecha de cada canción y, en el menú desplegable elige la opción Añadir a playlist. Ya sólo queda que elijas en qué play list quieres almacenar esa canción. Una vez hecho, las playlist o listas de reproducción también las puedes descargar. El procedimiento es el mismo, primero pulsa sobre el icono de los tres puntos que hay a la derecha del nombre de cada una de tus playlist y a continuación elige la opción Descargar. Usar la música bajada para no gastar datos Bajarte la música de Spotify te va a permitir escuchar música cuando no tienes datos o no tienes conexión de red o WiFi. Para conseguirlo, pulsa en Tu Bibloteca y después al icono de la rueda dentada para acceder otra vez a la configuración de la plataforma. Una vez en la configuración activa la palanca del Modo sin conexión. Cuando lo hagas Spotify dejará de conectarse a Internet para reproducir la música, playlist o podcast, y lo hará a través de lo que te hayas guardado. Con este modo sólo podrás escuchar la música que te hayas descargado, y para asegurarte de que lo utilices bien, tendrás que desactivarlo por lo menos cada 29 días. Estos son algunos consejos para que puedas aprovechar esta fantástica oferta de tres meses por sólo 99 céntimos de euro y descargar toda la música que quieras y poder escucharla en cualquier lugar sin hacer uso alguno de los datos de tu móvil.