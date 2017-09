Apple solventa sus problemas y presentará el iPhone 8 en septiembre

Apple ha superado los problemas con el iOS 11 y finalmente el iPhone 8 verá la luz en el mes de septiembre. Concretamente el día 12 y tres días después de la presentación al público (15) se podrá reservar. Te contamos todo lo que se sabe hasta ahora del buque insignia de la marca de la manzana.

La compañía de Tim Cook ha programado un evento para el próximo 12 de septiembre -según Wall Street Journal- en el nuevo auditorio Steeve Jobs, dentro del Apple Park que estrenan para la gran ocasión. La información va en sintonía con la revelación del tuitero Venya Geskini, en la que filtraba unos documentos de Apple a sus empleados en los que anunciaba lanzamientos de nuevos productos y unos días de apagón entre el 17 de septiembre y el 4 de noviembre. La medida se pone en práctica cada vez en temporadas en las que se espera un volumen muy alto de llamadas al servicio técnico.

El iPhone 8 supera así los contratiempos en los test de software del pasado mes de junio. El iOS 11 presentaba entonces un fallo de seguridad en su escáner 3D de la cámara frontal, una de las herramientas estrella del nuevo terminal, y otro error en la carga inalámbrica de la batería. Algunas fuentes no oficiales apuntaban a un posible retraso del lanzamiento hasta finales de 2017 o principios de 2018. Pero Apple ha conseguido solventar estas cuestiones, como descubrió el informático irlandés Steve Troughton-Smith en el código del sistema operativo del HomePod, futuro altavoz inteligente de la compañía.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ