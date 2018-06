Android P restringirá el acceso de las 'apps' a la actividad de red del usuario

La próxima versión del sistema operativo móvil de Google, Android P, evitará que otras aplicaciones puedan monitorizar la actividad de red del usuario, como actualmente ocurre con aplicaciones que detectan la conexiones con los servidores.

En la actualidad, algunas aplicaciones pueden detectar cuándo un usuario se conecta o desconecta de un servicio en Internet --cuando hacen uso de otras 'apps'--, a través de la monitorización de las conexiones con los servidores.

Esta monitorización ocurre incluso si no han solicitado permisos específicos y entre la información que pueden recabar, se encuentran las conexiones, cuándo se producen y desde dónde. No obstante, no pueden acceder al contenido de las mismas.

Android Open Source Project muestra la restricción de proc/net --que recoge las salidas del kernel relacionadas con la red-- de la que carecen otras versiones Android. Para esta restricción, se han introducido cambios en las reglas SELinux de Android P e implica que solo una serie de aplicaciones VPN podrán tener acceso a algunos archivos.

Este cambios, como se puede leer en la página de Android Open Source Project, "es el primer paso en la determinación de los archivos que pueden usarse", lo que supone que se elimina el acceso al tiempo que se provee de una serie de API seguras.