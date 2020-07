Altavoces activos: el complemento ideal para crear un cine en casa con un proyector

Contenido patrocinado

Si estás pensando en crear tu cine en casa con un proyector y quieres adquirir los mejores dispositivos de sonido posibles a continuación te contamos por qué los altavoces activos son la mejor alternativa. Sigue leyendo para conocer qué son los altavoces activos, cuáles son sus principales características y por qué es la mejor alternativa si quieres crear un cine en casa con un proyector. Qué son los altavoces activos Primero que nada es importante que sepas que los altavoces activos, por contra a lo que sucede con los pasivos, no necesitan ningún tipo de amplificador externo porque ya incorporan el amplificador en su caja. Los altavoces activos de mayor calidad incorporan además un amplificador dedicado en cada uno de los conos del altavoz. De esta forma, únicamente requieren de una fuente o forma de transportar la señal de salida hasta los altavoces, de forma digital, analógica o inalámbrica, y también de una toma de red a la que se enchufarán los altavoces. Este tipo de dispositivos se suelen usar en estudios de grabación profesionales, de lo que puede extraerse que sin duda son una gran alternativa a tener en cuenta para montar tu propio cine en casa. Ventajas de los altavoces activos para tu cine en casa Hemos consultado con varios expertos sobre qué dispositivos de audio escoger para crear un cine en casa con un proyector y los profesionales de Zococity.es nos han explicado que los altavoces activos son la mejor alternativa para este tipo de equipos de sonido, sobre todo si estamos buscando un sistema de altavoces sencillo que cuente con muy pocos cables y que vaya a ocupar muy poco espacio en la sala de estar o en el comedor. Además los altavoces activos también serán la mejor alternativa si no te gusta tener que tratar con muchos amplificadores externos. Si escuchas mucha música digital en formato de alta resolución, quieres un sonido profesional para tu cine casero o dispones de un espacio limitado en casa los altavoces activos también serán una muy buena alternativa para ti. Los altavoces activos te permiten guardar el orden de forma óptima a nivel general, pero todavía te permiten hacerlo de forma más precisa si eliges la alternativa sin cables, lo cuál puede ser especialmente interesante si quieres preparar un cine único pero no quieres tener que estar trasteando con los cables ni apartándolos cada dos por tres ya que este tipo de dispositivos de audio únicamente necesitan dos prácticos cables de alimentación. Por otro lado, unos altavoces activos te ayudarán a ahorrar muchísimo tiempo. Si escoges unos altavoces pasivos tendrás que pasar mucho tiempo corrigiendo y buscando la combinación perfecta entre fuente, amplificador, DAC, cables de interconexión, cables de altavoz, etc. Por contra, con unos altavoces activos simplemente tendrás que conectarlos para poder empezar a disfrutar cuando antes de tu nuevo cine en casa con un proyector. Además, como cada dispositivo cuenta con su propio amplificador, se encuentran emparejados para conseguir un sonido de gran calidad y una optimización perfectas. Asimismo, a nivel interno este tipo de altavoces también cuentan con muchos menos cables internos porque los conos y los amplificadores están más cerca, lo que en la práctica significa dos cosas: primero, que el peso de los altavoces es mucho menor y son más ligeros, y segunda que las posibilidades de que se produzcan interferencias son mínimas gracias al eficiente sistema avanzado de procesado de señal digital interno. Estos dispositivos consiguen también un sonido mucho más limpio y claro, porque la señal permanece en formato digital durante mucho tiempo y solamente se transforma en analógico en el último momento, justo en el instante antes de convertirse en sonido físico. Ahora bien, es importante tener en cuenta que estos dispositivos no se pueden modificar como los altavoces pasivos, y algunos modelos son más pesados porque incorporan diferentes componentes en su interior y suelen tener un precio más elevado. En conclusión, los expertos recomiendan los altavoces activos como el complemento perfecto para un cine en casa porque te permite montar tu cine sin tener que ocupar mucho espacio, e incluso retirar cómodamente el proyector y los altavoces después de disfrutar de tus películas y series favoritas para poder almacenarlo sin problemas. Además, su ventaja principal es que con unos altavoces activos conseguirás una calidad de sonido óptima que realmente te transportará al cine, con lo que sin duda son la mejor alternativa si quieres disfrutar de una experiencia con un sonido envolvente único en la comodidad de tu hogar y conseguir una calidad de sonido excepcional que seguro que no te dejará indiferente.