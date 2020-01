“AI for Health”, un nuevo programa para resolver problemas de salud gracias a la Inteligencia Artificial

La salud de las personas ha ido mejorando con el tiempo, sin embargo, estos avances no han sido equitativos en todo el mundo. Es necesario reducir esta desigualdad y mejorar el acceso a la atención sanitaria en las poblaciones más desatendidas.

Como empresa tecnológica, Microsoft tiene la responsabilidad de garantizar que las organizaciones que trabajan en los temas sociales más urgentes, como la salud, tengan acceso a la última tecnología de IA y a la experiencia de sus profesionales. Por ello, ha anunciado “AI for Health”, un nuevo programa en el que invertirá 40 millones de dólares durante cinco años y a través del que pondrá a disposición de investigadores, organizaciones y científicos su tecnología de Inteligencia Artificial para ayudar a hacer frente a algunos de los desafíos más complejos del mundo relacionados con la salud. El programa cuenta con una sólida base de privacidad, seguridad y ética; además de ser desarrollado en colaboración con los principales expertos sanitarios que están impulsando importantes iniciativas médicas.

El nuevo programa es parte de la iniciativa AI for Good, que Microsoft anunció en 2017, y por el que adquirió un compromiso de inversión de 165 millones de dólares para dotar a investigadores, organizaciones sin fines de lucro y otros organismos de tecnologías avanzadas que ayuden a dar solución a los mayores desafíos a los que se enfrenta la sociedad hoy en día. La iniciativa incluye AI for Accesibility, AI for Cultural Heritage, AI for Earth, AI for Humanitarian Action y AI for Health.

"La Inteligencia Artificial tiene el potencial de resolver algunos de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad, como es mejorar la salud de las comunidades de todo el mundo", afirma Brad Smith, presidente de Microsoft. "Sabemos que poner esta potente tecnología en manos de los expertos en el ámbito sanitario y científico, puede ayudar a acelerar la creación de nuevas soluciones y mejorar el acceso a la asistencia sanitaria en las poblaciones más desatendidas. Por eso hemos creado AI for Health".

En los últimos 30 años, los profesionales de la salud de todo el mundo han reducido a la mitad el número de muertes anuales de niños y madres. Este logro monumental demuestra que se pueden conseguir grandes progresos cuando la comunidad sanitaria mundial colabora y trabaja de forma conjunta, pero se puede ir aún más allá y eso es precisamente lo que pretende la iniciativa “AI for Health” de Microsoft, acelerar la investigación y la búsqueda de nuevas y mejores soluciones través de la tecnología.

En una nueva era de “tech intensity”, en la que la tecnología está redefiniendo cada organización y penetrando en todos los aspectos de nuestras vidas, la Inteligencia Artificial es clave; y la atención médica es quizás donde su aplicación es más urgente. Sin embargo, el talento y los recursos necesarios para dotar a los investigadores sanitarios de herramientas para implementar la IA y la ciencia de datos se distribuyen de manera desigual. Más del 50% de los profesionales de IA trabajan en el sector tecnológico y menos del 5% lo hacen dentro de las organizaciones del sector de la salud y sin fines de lucro. Como resultado, los investigadores médicos se ven obstaculizados y, por ello, es crucial proporcionarles las herramientas que necesitan para acelerar y mejorar su trabajo y sus investigaciones.

A través del programa “AI for Health”, Microsoft trabajará para garantizar que este tipo de organizaciones, las académicas, de investigación y sin fines de lucro, tengan acceso a las últimas tecnologías, recursos y expertos técnicos para, así, ayudar a la implementación de tecnología de Inteligencia Artificial con el fin de acelerar la investigación, generar información y mejorar el acceso al cuidado sanitario. La iniciativa se centrará en tres áreas clave:

Mejorar la investigación y el hallazgo de soluciones : acelerar la investigación médica para avanzar en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

: acelerar la investigación médica para avanzar en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Potenciar la compartición de conocimiento y mejorar los hallazgos sobre la mortalidad y la longevidad y, así, protegernos de las crisis sanitarias mundiales.

y mejorar los hallazgos sobre la mortalidad y la longevidad y, así, protegernos de las crisis sanitarias mundiales. Equidad en la Salud: reducir la desigualdad sanitaria y mejorar el acceso a la atención de las poblaciones desatendidas.

Esta iniciativa se une a las colaboraciones que ya tiene Microsoft con organizaciones para ayudar a resolver problemas sanitarios, como pueden ser, descubrir la causa del síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS), eliminar la lepra, detectar la retinopatía diabética para prevenir la ceguera y construir un ecosistema que permita el intercambio seguro de datos biomédicos.

Entre las primeras organizaciones beneficiadas por el programa “AI for Health”, se encuentran BRAC, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Intelligent Retinal Imaging Systems (IRIS), Novartis Foundation, PATH y Seattle Children's Research Institute.

"Países como Bangladesh, donde se fundó BRAC, han logrado enormes avances en la equidad sanitaria en las últimas tres décadas. Desafortunadamente, al menos la mitad de la población mundial todavía carece de acceso a los servicios esenciales de salud. En Asia y África vemos un enorme potencial en el uso de la analítica de datos avanzada y de la IA para cerrar la brecha entre 'salud para algunos' y 'salud para todos'. Por ello, acogemos con gran entusiasmo el compromiso de Microsoft para hacer que esto suceda", explica Asif Saleh, director Ejecutivo, de BRAC.

"Desbloquear y compartir datos es fundamental para descubrir nuevos tratamientos y para buscar cura al cáncer", comenta el Dr. Raphael Gottardo, director científico del Centro Integrado de Investigación de Ciencia de Datos Traslacionales, Fred Hutch. "Al trabajar en estrecha colaboración con Microsoft, podremos aprovechar los nuevos avances en IA, aprendizaje automático y computación en la nube para innovar y abrir nuevas vías en la prevención y tratamiento del cáncer, además de otras enfermedades relacionadas".

"La diabetes es la principal causa de ceguera durante el comienzo de la etapa adulta en Estados Unidos. Sin embargo, el 95% de la pérdida de visión puede prevenirse gracias a terapias modernas como el Examen de Retina Diabética (DRE)", señala el Dr. Sunil Gupta, fundador y director médico de Intelligent Retinal Imaging Systems (IRIS). "Podemos impactar positivamente en la vida de las personas con la detección temprana de enfermedades de la vista, y es gracias a las tecnologías avanzadas por lo que puede lograrse ". Asimismo,Steve Martin, CEO de IRIS,destaca que "mediante el uso de la IA, podemos llevar nuestro software de diagnóstico a comunidades desatendidas y ayudar a poner fin a la ceguera prevenible".

"La lepra es una de las enfermedades conocidas por los seres humanos más antiguas, pero hoy en día se estima que entre 2 y 3 millones de personas siguen viviendo con esta enfermedad", asegura la Dra. Ann Aerts, directora de la Fundación Novartis. "Estamos trabajando para eliminar la lepra en todo el mundo, centrándonos en intervenciones que tienen como objetivo interrumpir la transmisión. El uso de la Inteligencia Artificial es transformador y nos ayudará a progresar y a llegar a las personas necesitadas".

"En PATH utilizamos la innovación para eliminar las barreras y hacer que todos puedan recibir la atención médica que necesitan. Junto a Microsoft creemos que hay un enorme potencial en el empleo de la IA para ayudarnos a llegar a todas las comunidades, identificar las enfermedades que les afectan y mejorar la forma en que se les ofrece atención", enfatiza Jeff Bernson, MPA, MPH, director de Datos, vicepresidente de Tecnología, Análisis e Innovación de Marketing de PATH.

"Las recientes colaboraciones con el equipo de Ciencia de Datos de Microsoft ya han mostrado cómo la IA puede aportar más calidad en la investigación, ayudándonos a descubrir respuestas importantes sobre los trastornos respiratorios y las causas de la mortalidad infantil, como el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SIDS)", explica el Dr. Nino Ramírez, director del Centro de Investigación Integrativa del Cerebro del Instituto de Investigación Infantil de Seattle.