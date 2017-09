La familia de Pilar Garrido: Las pruebas contra el marido no son contundentes

La familia de Pilar Garrido, la valenciana asesinada en México y por cuya muerte está encarcelado provisionalmente su marido, ha afirmado hoy que las pruebas presentadas por las autoridades mexicanas contra él "no son contundentes" y confía en que "todo se aclare pronto".

En una rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Massalavés, localidad natal de la fallecida, la hermana de esta, Raquel Garrido, ha explicado que están a la espera de repatriar los restos de su hermana, un hecho "aún sin fecha" pero que se producirá "pronto", y que han acordado con la familia del encarcelado que el bebé de un año de este con la fallecida "venga a España por su bien".

Garrido ha insistido ante los numerosos medios de comunicación congregados en que "nadie más que la familia" quiere que todo se esclarezca, pero "hay que ser justos" y las pruebas contra Jorge Fernández, el marido de Pilar, que "lo está pasando mal" y al que "se ha tratado desde siempre como acusado", son "suposiciones".

"Es sorprendente cómo encarcelan a una persona en México. No vamos a defender a Jorge pero queremos pruebas fiables para descansar. Si es culpable, que le condenen, pero que lo demuestren", ha manifestado la mujer, quien ha recordado que la madre de la fallecida permanece en México desde que se trasladara hace un par de semanas para seguir de cerca la investigación sobre su hija.

"Mi madre está viviendo en casa de Jorge. Si ella tuviera la certeza de que él es culpable, no estaría allí. Sentimos la pérdida de mi hermana y necesitamos saber la verdad sobre qué pasó con ella, pero queremos pruebas, no suposiciones, porque mi madre estuvo en la vista judicial tras la detención y no han presentado pruebas suficientes de que haya sido él", ha zanjado.

Visiblemente emocionada, ha explicado que Pilar "tenía planes" de abrir un centro estética y su marido un gimnasio, "pero tenían miedo por la violencia en el estado de Taumalipas", por lo que habían pensado en trasladar en un futuro su residencia a España y "escolarizar aquí al niño a los tres años".

Sobre el bebé, de un año y que viajaba en el coche familiar cuando tuvo lugar el suceso, ha asegurado que han acordado con la familia del detenido "que venga a España por su bien", algo que tendrá lugar "en cuanto se pueda" y momento para el que ha pedido a la prensa "respeto y comprensión" para preservar la identidad y bienestar del menor.

Por otro lado, Raquel Garrido ha querido desmentir "diversas declaraciones de supuestos amigos o conocidos de Pilar" en el sentido de que "era tímida" y que "su marido la maltrataba psicológicamente", y ha afirmado que su hermana "era extravertida" y gozaba de "mucha personalidad".

"Era feliz en su vida. No notamos cambio de comportamiento alguno. Mi madre ha estado conviviendo con ellos en otras ocasiones y no ha percibido nada. Además, teníamos la complicidad de una palabra clave que nos hubiera puesto alerta de que algo sucedía y no la usó", ha precisado.

Asimismo, ha salido al paso de las suposiciones de que Pilar quería dejar a su marido: "Tenía un vuelo para España para el 24 de julio, es cierto, pero era de ida y vuelta, para pasar las vacaciones", ha informado.

Del mismo modo, ha señalado que los restos mortales de su hermana se encuentran "en la funeraria, en México", pero que los repatriarán "pronto" y con ayuda de las autoridades españolas, y a pesar de que "lo más seguro es que los restos hallados sean de ella", mantienen su petición de una segunda prueba de ADN, en España, "para estar más tranquilos".

Preguntada por su cuñado, que siempre ha negado ser el autor del crimen, ha dicho que su madre ha hablado con él y que "lo está pasando mal: barajamos todas las posibilidades en el caso de mi hermana, pero lo que han hecho con él no es justo", ha sentenciado.

La detención de Jorge Fernández tuvo lugar este martes después de que el fiscal del norteño estado de Tamaulipas, Irving Barrios, hallara "indicios suficientes" para considerar al marido de Pilar Garrido como probable responsable del delito de homicidio.

Según los forenses mexicanos, Garrido falleció "a consecuencia de asfixia mecánica en su modalidad de estrangulamiento", y presentaba lesiones en nariz, cráneo y cuello.