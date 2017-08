El pago a los abogados mantiene la incertidumbre sobre la defensa de "El Chapo"

La incertidumbre en torno a la defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán continúa después de que los abogados contratados por el narcotraficante no lograsen hoy recibir garantías de que podrán cobrar sus honorarios.

"Estamos deseando, desesperadamente, asumir este caso y luchar por Joaquín Guzmán, pero necesitamos ciertos arreglos para asegurar que podemos entrar y ser pagados", dijo Jeffrey Lichtman, uno de los letrados, al término de una vista en la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, que se encarga del caso.

La defensa ha solicitado hasta ahora sin éxito a las autoridades estadounidense garantías de que sus honorarios no serán confiscados, dado que el Gobierno reclama a "El Chapo" más de 14.000 millones de dólares por sus actividades como supuesto líder del Cártel de Sinaloa.

El juez encargado del caso, Brian Corgan, defendió hoy que el Ejecutivo no tiene por qué dar esas garantías de antemano y dijo a los abogados que si quieren representar a "El Chapo", deben asumir el riesgo de que sus honorarios sean bloqueados.

"No voy a presionar al Gobierno", dijo Corgan, que pidió a los letrados que decidan pronto para no retrasar el inicio del juicio, previsto para abril de 2018.

Guzmán ha sido defendido hasta ahora por abogados del turno de oficio pero finalmente ha reclutado una defensa privada que lideran Lichtman, conocido por librar de prisión al mafioso John Gotti, y Eduardo Balarezo.

Tanto ellos como los abogados de oficio han denunciado la postura "hipócrita" de las autoridades, que desde el principio han insistido en que el narco mexicano tiene dinero para pagar su propia defensa, pero que ahora no garantizan que los letrados podrán recibir sus honorarios.

Lichtman y Balarezo, en declaraciones a los periodistas, dijeron hoy que esperan poder dar un paso adelante "pronto", posiblemente la semana próxima, después de que este jueves "El Chapo" se reúna con un miembro de su familia para discutir el pago.

Esa visita será la primera de un familiar que el narcotraficante reciba desde que fue extraditado a Estados Unidos el pasado enero.

Todo apunta a que será su hermana Bernarda Guzmán, que está en Nueva York y que ha recibido autorización para ver a "El Chapo", aunque los abogados no quisieron confirmarlo públicamente, y se limitaron a señalar que se tratará de un familiar cercano y que no será su esposa, Emma Coronel.

Coronel estuvo presente con las hijas gemelas de la pareja en la vista de hoy, donde recibieron un saludo por parte de Guzmán, que les hizo un gesto con el brazo al entrar en la sala.

Vestido con el uniforme azul de prisionero, "El Chapo" no tomó la palabra durante la breve sesión, que duró unos quince minutos y en la que estuvo representado formalmente por los abogados que hasta ahora se han encargado de su defensa.

Desde su llegada a EE.UU., el narcotraficante permanece detenido entre grandes medidas de seguridad en una cárcel de Nueva York, donde por ahora solo ha podido ser visitado por abogados.

Lichtman, que lleva meses en contacto con él, calificó hoy de "obscenas" las condiciones de encarcelamiento y aseguró que en 27 de años de oficio "nunca había visto nada así", ni siquiera con acusados de terrorismo.

"Está encerrado 23 horas al día en su celda, con la luz prendida. No tiene ventanas, no tiene nada que leer, no tiene televisión. Puede salir por una hora al día para hacer ejercicios, le ponen una televisión quizás. No habla con nadie, no recibe llamadas, no hace llamadas, no cartas, no correos, nada", explicó Balarezo.

La próxima vista sobre el caso está prevista para el 6 de noviembre, anunció hoy el juez, que insistió a los fiscales en la necesidad de acelerar su trabajo para que el juicio no se retrase.

"El Chapo" está acusado de 17 delitos como líder del cártel de Sinaloa, entre ellos tráfico de drogas, uso ilegal de armas y blanqueo de dinero y se enfrenta a la cadena perpetua.