Zoido destaca que no hay nadie en el Gobierno que no respalde la actuación de los agentes

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dejado claro hoy que "no hay nadie en el Gobierno que no respalde las actuaciones" de los policías nacionales y los guardias civiles desplegados en Cataluña, a quienes ha recordado que llevarán ante la ley a quien "pise" su dignidad.

Zoido, que está visitando por sorpresa a 110 policías y 254 guardias civiles alojados en La Junquera y San Climent de Sescebes, en Girona, ha respondido de esta manera a las declaraciones del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, que pidió disculpas por los heridos de las cargas policiales durante el 1-O.

"Lo único que le puedo decir es que nadie en el Gobierno de españa que no respalde las actuaciones que ha tenido la Guarida Civil y la Policía desde que se encuentra en Cataluña para defender los derechos y libertades de los catalanes", se ha limitado a responder el titular de Interior.

Zoido ha enfatizado que el dispositivo de agentes se mantendrá el tiempo que se considere necesario para garantizar "los derechos y libertades de todos los ciudadanos catalanes".

"No estáis solos", les ha dicho a los policías alojados en un hotel próximo a la frontera de La Junquera y a los guaridas civiles en un cuartel del Ejército de Tierra en la localidad gerundense de San Climent y reubicados aquí hace días tras abandonar otros establecimientos hoteles por las presiones recibidas.

Precisamente, el titular de Interior ha reiterado que el Gobierno "no va a consentir en ningún momento que se violen los derechos de policía y guardia civil".

Y ha añadido: "Vamos a defender y llevaremos ante la ley a todos que quieran pisar la dignidad de policías y guardias civiles y conculcar sus derechos. no vamos a consentirlo".

Zoido ha aprovechado además para volver a hacer un llamamiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ahora "no sabe qué hacer, ni cuándo reunirse de nuevo", para que vuelva a "la senda de la ley y se acoja al Estado de Derecho".

En esta línea, ha lanzado un mensaje a toda la sociedad catalana: "El diálogo dentro de la ley siempre estará abierto pero fuera de la norma y de la ley no puede haber diálogo porque es imposible. Que deje Puigdemont de enfrentar ya a la propia sociedad catalana y que abra el diálogo para que la brecha entre la sociedad catalana no sea mayor y que no la lleve a un abismo que no tenga ningún retorno".