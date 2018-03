El PSOE exige información sobre la muerte de un mantero en Lavapiés para tranquilizar

La portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha pedido hoy que el Gobierno de Manuela Carmena dé información "con celeridad" para "tranquilizar" y "aclarar" los hechos que rodearon ayer la muerte por un paro cardiaco de un vecino 'mantero' de Lavapiés.

Tras los disturbios vividos ayer en este barrio madrileño, que se saldaron con seis detenidos y diez agentes de la Policía Nacional heridos, Causapié ha subrayado el esfuerzo hecho por la Policía Municipal, el Sámur y los bomberos para controlar la situación y ha hecho un "llamamiento a la calma".

"Que hagan las investigaciones que tengan que hacer pero que aclare, porque a veces la información tranquiliza (...) y los bulos lo que generan es intranquilidad", ha pedido Causapié en declaraciones a los periodistas al término de la comisión municipal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.

"Entendemos que todavía no se ha informado, no hemos recibido toda la información que es necesaria", ha subrayado la edil socialista, que no sabe si las explicaciones llegan tarde al desconocer qué se tiene que investigar.

"Los ciudadanos de Madrid simplemente es bueno que sepamos qué ha ocurrido con todas las certezas", ha agregado debido a que circulan diferentes versiones sobre si el paro cardiaco sufrido por Mmame M. se dio o no tras una persecución policial por una operación contra la venta ambulante.

Además, la portavoz del PSOE-M en la capital ha expresado sus condolencias por la muerte de Mmame M, ciudadano senegalés de 35 años, y ha trasladado el apoyo de los socialistas a su familia, amigos y vecinos.

Causapié ha subrayado que ahora la prioridad es que la "normalidad" vuelva al barrio de Lavapiés, donde está tarde ha sido convocada una concentración.

Además, ha pedido a los grupos municipales que contribuyan también "a la calma y a la tranquilidad", después de que los portavoces de PP y Ciudadanos, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, respectivamente, hayan convocado a la prensa en este barrio madrileño.