Interior niega que las FSE "vayan a la caza" de inmigrantes para repatriarles

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha negado hoy que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FSE) "vayan a la caza" del inmigrante irregular para repatriarle y ha asegurado que éstas cumplen de forma "escrupulosa" con las garantías que contempla la legislación.

Nieto se ha pronunciado de esta forma en la comisión de Interior del Senado al ser preguntado por el senador Jon Iñarritu, del grupo mixto, sobre cuántas personas fueron repatriadas en 2015 y 2016, de qué nacionalidades y cuántos días y dónde fueron detenidas antes de su repatriación.

Iñarritu quería conocer estas cifras tras haberse difundido una información en la que se aseguraba que "los días previos a los viajes de expulsión se multiplicaban las redadas y los controles".

Nieto ha explicado que es complejo concretar esa información porque no es tratada en la base de datos que manejan las fuerzas de seguridad, pero sí le ha entregado un documento con distintas cifras que le podían ayudar a deducir estas cuestiones.

Pero el senador se ha mostrado convencido de que el Ministerio sí contaba con esa información y ha dicho que la quería conocer para saber si se están produciendo "redadas de perfil étnico en los días anteriores a vuelos patera de expulsión de personas de este Estado".

"Me parece una acusación muy grave, absolutamente infundada, le puedo asegurar que no tiene ninguna base y que si viene a plantear que las fuerzas de seguridad se van a la caza del inmigrante irregular, lo cogen, lo meten en un avión y le repatrían, no solo es falso, sino que es tremendamente tendencioso e injusto", le ha replicado Nieto.

Según el secretario de Estado, en España se aplica la ley con "absoluto rigor" y se establecen todas las garantías en todo el proceso desde que ingresa una persona en el país de forma irregular hasta que se produce la repatriación.

Por eso, le ha pedido al senador "respeto" y "más rigor y justicia en el tratamiento del trabajo que realizan las fuerzas de seguridad", que -ha dicho- "se juegan la vida y tienen que soportar situaciones de estrés en puestos críticos e importantes para todos".

En el documento que le ha entregado se cifra el número de repatriaciones en 2015 en 10.594 y en 2016 en 9.241, es decir en los dos años 19.835. Fueron expulsados desde los CIES 2.871 en 2015 y 2.205 en 2016.

El senador también le ha preguntado por el número de personas que han accedido de manera irregular durante los cinco últimos años, su nacionalidad y la vía de entrada.

Desde 2012 se han producido 57.218 entradas irregulares: 6.140 personas en 2012, 7.121 en 2013, 12.548 en 2014, 16.851 en 2015 y 14.558 en 2016.

De 2012 a 2016, la vía de entrada fue marítima en 28.557 personas y terrestre en 28.661.

Las entradas se produjeron principalmente por Melilla -23.777-, Ceuta -8.885-, Almería -7.850- y Cádiz, con 7.199.

Las peticiones de asilo y de protección internacional ascendieron en 2012 a 2.588, 2013 a 4.513, 2014 a 5.952, 2015 a 14.887, en 2016 a 16.544 y en lo que va de año 8.913.

Los expedientes resueltos de forma favorable fueron: en 2012, 547; en 2013, 532; en 2014, 1.585; en 2015, 1.020, y en 2016, 6.569. Y en la mayoría de los casos fueron de sirios, según Moreno, debido a la guerra, aunque ahora se están incrementando las de venezolanos.

En cuanto a las expulsiones, de 2013 a junio de este año, se han producido 30.410.