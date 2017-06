Guerra en Deliveroo: los repartidores demandarán a la empresa por despidos improcedentes

Los repartidores de Deliveroo se han puesto en pie de guerra por sus derechos laborales. El pasado viernes los llamados ‘riders’ decidieron decir basta y exigir a la compañía distribuidora mejores condiciones en sus contratos y ser reconocidos como empleados para dejar de ser “falsos autónomos”. Para ello los repartidores organizaros protestas en Barcelona y en Madrid. Una semana después han anunciado una huelga para el domingo 2 de julio, de 20 a 23 horas, para pedir ser reconocidos como empleados. Además, la plataforma de repartidores ridersxderechos ha anunciado que denunciará a Deliveroo por el despido improcedente de sus compañeros apartados de la empresa justo después de participar dichas las protestas.





"Han despedido a las cabezas visibles del movimiento"

“Han despedido a seis repartidores por intentar cambiar las condiciones en los contratos” denuncia Luis Blanco para Teinteresa.es, miembro de la Coordinadora Nacional de la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya). “Los despedidos han sido principalmente las cabezas visibles del movimiento en las protestas del pasado viernes, miembros de la sección sindical del colectivo de riders” declara la IAC, que recuerda que despedir sin motivo o por motivos como protestas sindicales es ilegal en España.

La situación no es sencilla debido a la denominación jurídica de los repartidores. A ojos de la ley, estos repartidores no son trabajadores a cuenta ajena como lo son los empleados, sino que son autónomos. Su contrato tiene carácter mercantil y no laboral, por lo que los repartidores deben darse de alta como autónomos y cotizar como tales antes de comenzar a repartir para Deliveroo.





"Los autónomos pueden negociar las condiciones de sus contrato. Nosotros no"

Para la IAC esta calificación es una mera tapadera. “Los autónomos pueden negociar las condiciones de su contrato. Nosotros no. Cuando hemos intentado modificar las condiciones de nuestros contratos, seis trabajadores han sido despedidos”. El sindicato denuncia que no sean considerados empleados a pesar de estar bajo las franjas horarias marcadas por Deliveroo y llevar su marca en su chaqueta. Por no ser considerados empleados, su relación con la empresa puede finalizar cuando la empresa decida, sin alegar ningún motivo.

Además, para el portavoz sindical resulta inconcebible que siendo una empresa de transporte Deliveroo no tenga ningún repartidor en nómina.

Oriol Alfambra es uno de los repartidores de Deliveroo. Denuncia que la contestación al burofax para cambiar sus derechos, firmado por 130 de 140 riders en Barcelona, fue contestada de forma individual por la compañía. “Trataron de dividirnos”. Para Oriol quiere una garantía de poder vivir de este trabajo y para ello exige un mínimo de horas de trabajo aseguradas y retribuidas.





Nueva huelga entre el 6 y el 9 de julio

“Quieren modificar los términos y no podemos hacer nada” asegura Oriol. “Hasta ahora cobrábamos el equivalente a dos pedidos por hora, con pedidos o sin ellos (en Barcelona el pedido puede ser entre 3,5 y 4 euros). Ahora quieren que cobremos por reparto hecho, lo que nos lleva a la posibilidad de trabajar gratis si en el tiempo que estamos en la calle no nos entra ningún pedido.

Oriol recalca que el colectivo rider no cesará en su lucha, anunciando futuras huelgas. "Queremos volver a la huelga del jueves 6 al domingo 9 de julio, para denunciar el despido de nuestros compañeros"..

Carlos, repartidor de Deliveroo en Madrid, ve necesario algunos de los cambios en el contrato. "Hay gente que dice trabajar muchas horas pero que en realidad no lo hacen". Carlos ha explicado cuál es el proceso para aquellos que quieren ser repartidor para Deliveroo. "Tienes que darte de alta como autónomo y pagar a la empresa 60 euros para que te envíen la chaqueta de la compañia y la caja para los pedidos. Si al terminar no los devuelves pierdes el deposito".





"Nosotros preferimos llamarlos colaboradores"

Fuentes oficiales de Deliveroo piden prestar atención a los términos, recordando que los repartidores no pueden ser calificados como trabajadores de la empresa . "Nosotros preferimos que se utilicen otros términos, como colaboradores, riders o autónomos".

Desde la compañia quieren destacar que el contrato firmado no es laboral sino mercantil, por lo que no puede hablarse de despido improcedente, ni de empleados. Además, preguntados por este medio sobre la cuestión de los horarios, Deliveroo asegura que los riders se pueden apuntar a las franjas horarias que ellos prefieran, pero admiten que dichas franjas son dadas por la propia compañia.

En su nota de prensa, Deliveroo espera que la huelga transcurra con normalidad y confían en minimizar su impacto entre sus clientes.

La cuestión de los ‘falsos autónomos’ ya fue carne de tribunales en otros países. La compañía Uber perdió tal disputa en Reino Unido cuando intentaban calificar a sus trabajadores como “autoempleados”.

Por su parte, la IAC ya había presentado una denuncia a la Inspección del Trabajo para el reconocimiento de estos empleados, que aun está a la espera de resolución.