Decretados dos días de luto en Arroyo de la Luz por la muerte de su vecina

El pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz ha decretado dos días de luto por la muerte de su vecina María Sofía Tato, de 42 años, a manos presuntamente de su marido, también de 42 años, que está siendo atendido en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres de algunas heridas.

El consistorio arroyano ha adoptado esta decisión en un pleno extraordinario convocado a raíz de la muerte de esta vecina a causa de las heridas provocadas por su marido con un arma blanca tras, al parecer, una discusión en el domicilio familiar, ubicado en el número 10 de la calle Escobar.

La alcaldesa de la localidad, Isabel Molán, ha condenado en nombre de la corporación la muerte de esta vecina y ha comunicado la suspensión de los actos programados para mañana con motivo de la Fiesta de la Tenca, cuyo acto central se celebrará el próximo sábado y que no ha sido suspendido.

Asimismo, se ha convocado una concentración y un minuto de silencio para mañana a las puertas del Ayuntamiento y también está previsto otro acto de repulsa el próximo sábado por la noche, aprovechando el acto institucional de la Fiesta de la Tenca, que se celebra en colaboración con la Mancomunidad Tajo-Salor.

Isabel Molán ha incidido en que es necesario el trabajo conjunto y coordinado entre las instituciones y la sociedad para erradicar este tipo de actos.

Según han relatado vecinos de la fallecida, la pareja se había casado hace unos 14 años, el era natural de Arroyo de la Luz y ella había nacido en Villabona (Guipúzcoa), aunque desde joven veraneaba en este municipio cacereño, donde conoció a su marido.

Hasta el lugar de los hechos, donde pasadas las doce de la mañana se ha procedido al levantamiento del cadáver, se han desplazado además de la alcaldesa y el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Carlos Bote, el presidente de la Mancomunidad, Rafael Pacheco.

El subdelegado ha explicado que la pareja tiene dos hijas de 12 y 9 años, que están con los abuelos paternos y atendidas por un equipo multidisciplinar entre ellos psicólogo del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), ya que se ha activado el protocolo de violencia de género.

Por el momento, se desconocen las circunstancia en las que se ha producido el suceso y si hubo algún tipo de enfrentamiento previo entre ellos.

La alcaldesa de Arroyo de la Luz ha reconocido ahora este es "un pueblo en silencio", ya que nunca se espera que ocurra algo así "porque no tiene comprensión este tipo de violencia"

"Esperábamos que no fuera lo que nos habían contado", ha dicho Isabel Molán, que ha añadido que no había sospechas de algo de esto pudiera ocurrir, además de que no existían denuncias previas por maltrato.