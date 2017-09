Aumentan un 37 % los ahogados este verano en España y ya van 375 hasta agosto

Un total de 375 personas han muerto ahogadas en España en los ocho primeros meses del año y de ellas 235 han fallecido en verano, lo que supone un 37% más que en el periodo estival de 2016, siendo julio el mes más trágico, con 95 muertes. El informe nacional de ahogamientos, elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que se ha presentado este viernes, pone de manifiesto que de enero a agosto de 2017 ha habido 50 muertes más por ahogamiento que en 2016 y casi 100 más que en 2015.

La investigación resalta que durante los meses estivales (junio, julio y agosto) se han ahogado 64 personas más que en el mismo periodo que el año pasado y 37 más que en 2015. La responsable del estudio, Jessica Pino Espinosa, ha explicado que el mes de agosto, con 70 muertes (una media de 2,25 por día), se ha convertido en el segundo mes más trágico de las playas, piscinas, ríos y otros espacios acuáticos en España, igualando a junio y solo superado por julio, con 95 fallecidos (una media de 3 por día).

En los tres meses de verano se concentran el 62,66 por ciento de los fallecidos por esta causa durante 2017.El perfil de la víctima de ahogamiento en España es el de un hombre (80 por ciento), de nacionalidad española (75 por ciento), mayor de 35 años (71 por ciento), muerto en una playa (52 por ciento) o en cualquier otro espacio acuático sin vigilancia (89 por ciento), entre las 10.00 y las 20.00 horas (70 por ciento).









Datos diferenciados según las Comunidades Autónomas

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que más muertes ha registrado hasta el 31 de agosto, con 66 víctimas (17,6 por ciento del total), seguida de la Comunidad Valenciana y Canarias, con 55 fallecidos (14,7 por ciento) y Galicia, con 49 muertes (13,1 por ciento). Cataluña se sitúa como la quinta Comunidad con más muertes por ahogamiento, con 39 casos (10,4 por ciento), a la que le siguen Baleares, con 21 muertes (5,6 por ciento); Cantabria, con 19 casos (5,1 por ciento); Murcia, con 15 (4 por ciento) y Castilla y León, con 13 (3,5 por ciento).

Según el informe, Aragón y Extremadura registraron 8 fallecidos (2,1 por ciento); el País Vasco, 7 muertes (1,9 por ciento), Asturias, 6 casos (1,6 por ciento); la Comunidad de Madrid, 5 muertes (1,3 por ciento) y Castilla-La Mancha y Ceuta, 3 casos cada una de ellas (0,8 por ciento). En La Rioja, hubo 2 muertes por ahogamiento (0,5 por ciento) y en Navarra solo se produjo un caso (0,3 por ciento). La ciudad autónoma de Melilla es el único territorio español donde no se ha registrado ninguna muerte por esta causa hasta el momento.





La imprudencia, la principal causa de estos datos

Pino Espinosa ha indicado que las principales causas de las muertes por ahogamiento son las imprudencias, por no hacer caso a las indicaciones del socorrista o bañarse en zonas que no están vigiladas, y el desconocimiento, tanto de las zonas de baño como de las propias capacidades físicas. "Muchas veces no hay un cartel que señale cuáles son las zonas de baño y también pensamos que podemos llegar más lejos y hacer el mismo recorrido de siempre, pero al final nos damos cuenta de que una persona de 65 años no puede hacer lo mismo que hacía con 30 años", ha resaltado.

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha puesto en marcha hace dos años la campaña de prevención "Stop ahogados" con el objetivo de reducir las muertes por esta causa en España. Pino Espinosa también ha abogado por aumentar el número de socorristas, lo que muchas veces es inviable por los esfuerzos económicos, y por distribuir materiales como aros salvavidas en las playas, aunque no haya socorristas, puesto que pueden ser utilizados por personas que están capacitadas y que en algún momento pueden salvar alguna vida.

Para evitar estos sucesos, ha recomendado bañarse en zonas vigiladas, siempre acompañado y, en caso de cualquier incidencia, avisar al 112. En la presentación también ha intervenido Carlos Porro, miembro de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, quien ha reclamado la unificación de la formación de los socorristas en todo el país y ha denunciado la existencia de unos cursos "online", cuyos alumnos obtienen un diploma de socorrista, aunque carecen de práctica.