Las ortopedias no cierran ante el COVID-19

Contenido patrocinado

Dado que son un servicio de primera necesidad, las ortopedias mantienen su actividad durante el Estado de Alarma decretado para evitar la propagación del COVID-19, cumpliendo una función indispensable con los pacientes con cualquier tipo de discapacidad. Desde que el sábado 14 de marzo el Gobierno de España decretase el Estado de Alarma para evitar la propagación del virus COVID-19, únicamente los servicios de primera necesidad mantienen su actividad y tienen sus puertas abiertos al público, mientras que el resto deben mantener cerrados hasta que se pueda volver a la normalidad. Aquí hay que destacar el importante papel que están desempeñando las ortopedias durante el confinamiento, estando al servicio de cualquier paciente con cualquier tipo de discapacidad a pesar de los riesgos que se están viviendo en este momento. Y es que, tal y como establece el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, las ortopedias son un servicio de primera necesidad, y desde la FEDOP (Federación Española de Ortesistas y Protesistas) han confirmado que mantendrán sus puertas abiertas durante todo el confinamiento, estando a disposición de cualquier persona que las necesite. Además de que lo harán con orgullo y un total compromiso, manteniendo todas las medidas de seguridad oportunas para prevenir posibles contagios. Una de las que mantienen su actividad y lo hace a un ritmo frenético es Ortopedia Ortoespaña, la tienda ortopedia online líder en España que desde que comenzó el Estado de Alarma ha mantenido su actividad al 100%, permitiendo que cualquier persona con discapacidad, que están muy expuestas en estos momentos, pueda hacerse con cualquier artículo que necesite. Además, al tratarse de una ortopedia online permite comprar productos ortopédicos a través de su web sin necesidad de desplazarse, aumentando la accesibilidad, la comodidad y lo más importante, evitando tener que salir a la calle, lo que es fundamental para prevenir el coronavirus. Y es que en España son muchas las personas con discapacidad o movilidad reducida que necesitan a las ortopedias para seguir siendo autónomos y no verse todavía más incapacitados, por lo que las ortopedias desempeñan un papel importantísimo en estas fechas. Las ortopedias para combatir el coronavirus De hecho, las ortopedias están poniendo todo de su lado para combatir el coronavirus, tanto mandando a profesionales ortoprotésicos que puedan atender a pacientes con problemas de discapacidad o movilidad reducida, como proporcionando camas geriátricas, que como hemos podido ver cada día en las noticias, son unas de las principales deficiencias en los hospitales ante esta crisis. De esta forma las ortopedias están siendo muy importantes tanto para atender a pacientes como para la descongestión de los hospitales y centros sanitarios de nuestro país, dado que la gran mayoría están al máximo de capacidad y tienen problemas para atender a más pacientes. Todo esto con el valor añadido de que el trabajo de los ortoprotésicos es muy cercano y directo, lo que aumenta el riesgo de contagio, especialmente cuando no se disponen de las medidas necesarias para protegerse del COVID-19 de manera eficaz. A pesar de ello no dudan en mantener su actividad reforzando las medidas de seguridad e higiene, tal y como informa cada día el Gobierno, que destaca la importancia de lavarse las manos, así de la utilización de guantes y mascarillas, además de mantener una distancia de seguridad de al menos un metro. Abiertas pese a las pérdidas Hay que destacar que las ortopedias continúan abiertas a pesar de estar acumulando importantes pérdidas desde que comenzó el confinamiento, ya que la media de las ortopedias en nuestro país es de tres pacientes al día. Aun así, no dudan en abrir para ayudar y garantizar la atención de los pacientes, que al fin y al cabo son los responsables de su supervivencia. De modo que cuando a las 20 horas salgamos a nuestros balcones y terrazas a aplaudir, los aplausos también deberían ir dedicados a las ortopedias, que continúan apoyándonos en estos momentos tan complicados.