¿Cómo instalar césped artificial en el jardín?

Contenido patrocinado

La situación actual que nos obliga a todos a quedarnos en casa, permite que muchos de vosotros estéis pensando en renovar algunas cosas del hogar que anteriormente no teníais en mente. Y es que, con tanto tiempo libre, comienzan a llegar diferentes ideas a vuestra cabeza sobre cómo mejorar vuestro hogar. Gracias a la llegada del buen tiempo, una de las ideas que más importancia ha tomado es la de instalar césped artificial. De esa forma, podéis tener un hermoso jardín, balcón o terraza donde jugar con los niños, tomar un poco de sol y poder disfrutar de algo diferente en vuestro propio hogar. Si os interesa la idea de instalar césped artificial, a continuación os daremos algunas pautas para instalarlo. Consejos y recomendaciones para instalar césped artificial Comprar el mejor césped artificial del mercado Lo primero que debéis hacer es buscar empresas de confianza y mucha experiencia como RealTurf (más de18 años de experiencia en el sector) para poder contar con el mejor césped artificial del mercado. Si vais a instalar algo en vuestro hogar, es importante que sea de excelente calidad. Por otro lado, es importante mencionar que RealTurf diseña y fabrica el césped artificial y que cuenta con red de distribuidores a nivel nacional e internacional para que todo el mundo (sin importar donde se encuentre) tenga acceso a sus productos. Podéis instalar el césped vosotros mismos Y aunque te parezca complicado, si eres algo manitas y siguiendo una serie de pasos, es posible instalar el césped artificial vosotros mismos y más adelante os explicaremos un poco sobre cómo hacerlo. La verdad es que además de diseñar y fabricar el producto, en RealTurf también cuentan con servicio de instalación que os recomendamos.. En determinados proyectos más complejos, es recomendable dejar que expertos se encarguen de la instalación de un producto que si bien, no es tan complicado de instalar, si tiene algunos detalles importantes que deben tomarse en cuenta para poder lograr los mejores resultados y que el césped artificial no se dañe rápidamente y podáis perder vuestra inversión. Mantenimiento del césped artificial Una de las grandes ventajas de instalar césped artificial es que su mantenimiento no es muy costoso y tampoco lleva mucho trabajo. Además, supone un ahorro de agua, ya que no es necesario regarlo de la misma forma que el césped natural. ¿Cómo instalar césped artificial vosotros mismos? Antes de instalar o comprar el césped artificial deberéis sacar medidas exactas del lugar en donde se instalará el césped. Esto se recomienda para sacarle el mayor provecho a vuestro dinero y no hacer una inversión mayor a la que necesitáis. En la fase de planificación también es recomendable hacer una buena limpieza de la zona. Si se trata de un terreno natural, aquí se recomienda aplicar un herbicida para que no nazcan molestas hierbas que puedan dañar el producto. También debéis aplicar una malla anti-hierbas para una mayor seguridad. Luego deberéis medir y cortar el césped artificial (podéis comprarlo en rollos o en m2 en piezas cortadas según la cantidad que necesites) extenderlo en la superficie en la misma dirección, poner las bandas de uniones, fijar vuestra instalación, aplicar arena de sílice (paso opcional pero recomendable) y finalmente, cepillar el césped. ¡Ya habéis terminado de instalar vuestro césped artificial! Cómo podéis ver, no es un proceso complicado, pero dependerá de las características del proyecto que quieras realizar. Por ello, os recomendamos, en caso de dudas, contratar expertos que puedan llevar a cabo con mayor facilidad y velocidad el proceso de instalación y así podréis aseguraros que vuestro césped quede mucho mejor.