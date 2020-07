¿Por qué una empresa debe adoptar una solución de comunicación desmaterializada?

Contenido patrocinado

Dada la importancia que tiene una buena comunicación con clientes y proveedores para cualquier empresa, cada vez son más las que apuestan por adoptar soluciones de comunicación desmaterializadas, para así garantizar el mejor servicio sin quitar tiempo de trabajo.

Los servicios de comunicación y atención al cliente son uno de los aspectos más importantes para las empresas, especialmente en un momento en el que la buena comunicación con clientes y proveedores tiene una mayor importancia, principalmente por el auge de las nuevas tecnologías y de las compras online.

Esto ha provocado que, con el objetivo de evitar riesgos, muchas empresas hayan optado por adoptar una solución de comunicación desmaterializada, que les permita simplificar la comunicación y aumentar la efectividad.

La telefonía de empresa ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad, ofreciendo múltiples ventajas que cada vez más empresas deciden aprovechar, permitiendo despreocuparse un poco más de la comunicación y de la atención a clientes y proveedores, sin renunciar a la efectividad.

Desmaterializar la comunicación permite crear las líneas de los colaboradores con total libertad y con solo un clic, pudiendo escoger entre números de teléfono nacionales o internacionales.

La telefonía de empresa permite configurar al completo la centralita telefónica virtual en función de las necesidades de cada empresa, pudiendo crear mensajes de bienvenida personalizados o dirigir las llamadas con solo pulsar un botón. Además, cuentan con el valor añadido de que no necesitan instalación, lo que significa que se puede llamar a través de cualquier dispositivo. Lo único indispensable es que se tenga Internet.

Estas son algunas de las más destacadas ventajas, pero hay otras muchas más respecto a la telefonía de empresa, que a continuación te vamos a contar.

Principales ventajas de la telefonía de empresa

Mayor flexibilidad y rapidez

Si por algo destaca la telefonía de empresa es que ofrece una mayor flexibilidad y se adapta a cada negocio a la perfección, permitiendo modificar los números y también los usuarios en solo unos segundos.

La centralita virtual permite acceder a la interfaz rápidamente y sin intermediarios, y una vez allí, realizar cualquier modificación de la configuración, sin que sea necesaria la participación de un operador.

Esto se traduce en una mayor rapidez, tanto a la hora de comunicarse con los clientes o proveedores, como en el despliegue técnico, ya que no necesita ningún tipo de instalación ni conocimientos técnicos.

Total libertad para personalizar la centralita

Otra de las ventajas a tener en cuenta es que se puede personalizar la centralita con total libertad, lo que ofrece una mayor flexibilidad y una personalización superior a la de una centralita telefónica tradicional.

La personalización es completa, pudiendo crear un mensaje de saludo, establecer los horarios de apertura y cierre, personalizar un mensaje para los fines de semana, etcétera. Todo esto aportará un salto de calidad a la empresa, garantizando una comunicación mucho mejor.

Además, podrás definir las reglas para la distribución de las llamadas, accediendo a un servicio de voz interactivo para dirigir las llamadas de manera adecuada para garantizar siempre el mejor servicio.

Respuesta de llamada 100% garantizada

No hay nada más perjudicial para una empresa, que un cliente trate de contactar con ella y no obtenga respuesta. Esto al descentralizar la comunicación ya no es un problema, ya que la telefonía de empresa garantiza una respuesta a la llamada.

Esto lo consigue gracias a los tonos de llamada en cascada, que va transfiriendo de manera automática la llamada de un puesto a otro, cuando la persona que debería contestar inicialmente no esté disponible. De este modo el cliente siempre obtendrá respuesta, lo que afectará directamente a su grado de satisfacción. Eso sí, esto funcionará siempre y cuando la llamada se lleve a cabo en horario de apertura.

Y otro valor añadido es que los empleados podrán contestar las llamadas estén donde estén, con total libertad, sin ser un requisito indispensable tener que estar presentes en el lugar de trabajo.