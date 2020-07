¿Qué debo revisar en mi aparato de aire acondicionado?

Contenido patrocinado

Realizar un correcto mantenimiento de forma periódica de un aparato de aire acondicionado es la garantía para que funcione de manera eficiente, ajustando la temperatura a la elegida y obteniendo muchos otros de los beneficios que aportan estos dispositivos (como la purificación del aire con el uso de filtros). El filtro Mitsubishi Plasma Quad Plus de Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire del hogar consiguiendo que el ambiente se mantenga limpio y saludable. Los resultados del filtro Plasma Quad Plus están avalados por la Sociedad de Alergología e Inmunología Clínica, y es capaz de neutralizar virus, moho y bacterias en un 99 %. Cómo realizar un mantenimiento correcto del aire acondicionado Una forma de conseguir que el aire en casa se mantenga fresco y limpio es realizando a menudo un mantenimiento de los filtros del aire acondicionado. Si se mantiene en estado óptimo, el filtro Plasma Quad Plus Mitsubishi Electric aporta los siguientes beneficios: Libera el ambiente de alérgenos (como es el caso del polen).

Elimina el polvo y los ácaros que se encuentran en el ambiente.

Captura las partículas en suspensión menores de 2.5 micras.

Neutraliza olores molestos (como olores de comidas o tabaco).

Elimina pelos de mascota y otros contaminantes del aire. Cómo limpiar los filtros del aire acondicionado Para limpiar el filtro del aire acondicionado de forma eficiente y rápida hay que seguir los siguientes pasos: Desconectar el enchufe de la toma de corriente eléctrica y levantar la tapa frontal para tener acceso al filtro. Retirar con cuidado el filtro y lavarlo utilizando únicamente agua (no utilizar jabón). Una vez seco el filtro rociarlo con un desinfectante pulverizado. Colocar de nuevo el filtro de forma correcta. Volver a conectar el dispositivo a la toma eléctrica y ponerlo a funcionar al menos 10 minutos. Filtro Plasma Quad Plus de Mitsubishi Electric Con la campaña "Cuídate, Cuídalos" Mitsubishi Electric aboga por respirar un aire limpio, fresco y saludable con el uso de sus filtros para aire acondicionado. Al frente de esta campaña se encuentra el prestigioso científico, presentador y profesor de la Universidad de California Mario Picazo. El funcionamiento del Plasma Quad Plus de Mitsubishi Electric comienza cuando el aire entra en el interior, produciéndose una generación de plasma ionizado que ataca bacterias y virus destruyendo su actividad. Luego el aire pasa por un filtro electrostático que atrapa partículas mediante la ionización. Finalmente pasa por un filtro desodorizador para eliminar los malos olores, proporcionando un aire más saludable y limpio. Realizando un correcto mantenimiento de los filtros del aire acondicionado se dispondrá siempre del mejor aire en el hogar, disminuyendo las consecuencias de alegrías, mejorando el descanso durante el sueño, favoreciendo el sistema inmunológico y ayudan a oxidar el cuerpo para un mejor funcionamiento. El filtro es la parte más importante del aire acondicionado en lo que respecta a la calidad del aire. Un filtro como el Plasma Quad Plus de Mitsubishi Electric dejará el ambiente libre de bacterias y virus, convirtiendo el hogar en un lugar mucho más seguro y saludable.