10 consejos para renovar tu casa y hacer más llevadera la cuarentena en casa

Ahora que tenemos mucho tiempo libre, puede ser un buen momento para renovar la casa. Seguro que tienes muchas cosas que hacer, por lo que puede ser un buen momento para hacer esos trabajos que llevabas tanto tiempo aplazando. Ahora ya no tienes excusa, tienes todo el tiempo del mundo y hacer esas pequeñas chapucillas te permitirán pasar el tiempo y en consecuencia el día de una manera más rápida.









Si estás pensando en hacer pequeños trabajos sencillos en tu casa, seguro que el siguiente listado te será de gran utilidad.

Pintar la casa

También puede ser buen momento para pintar la casa. No solo vamos a darle un toque de color diferente al que tenía hasta el momento, sino que nos vamos a poder divertir en familia, gracias a que los peques también nos podrán ayudar.

Lo importante es tener claro que es lo que queremos pintar y ponernos manos a la obra. Pintar puede ser aburrido cualquier día del año, pero te puedo asegurar que durante la cuarentena se vuelve una actividad realmente divertida. Además, las temperaturas son más altas, es decir, podemos ventilar la estancia para que se vaya el posible olor a pintura. Así podrás tener una vivienda más bonita y aumentarás el higiene de esta.

¿Buscas consejos de gente en directo? Youtube está muy bien pero si lo que buscas es gente que responda a tus dudas en tiempo real, puedes usar alguna de las salas relacionadas con el bricolaje y la pintura del portal TerraChat.es. Son salas que no requieren registro, así que puedes entrar, preguntar tu duda y esperar a que alguien te conteste en tiempo real. Y por supuesto son salas de chat online totalmente gratuitas.

Instalar papel pintado

Otra opción de renovar la vivienda es la de poner papel pintado en las paredes. Este año se va a llevar bastante, por lo que puede ser una buena opción a la hora de conseguir un cambio de imagen de las paredes.

Lo importante es que antes de comprar el papel te hagas a la idea de cómo quedaría en las paredes. Así podrás ir sobre seguro y tener la certeza de que el trabajo quedará perfecto. Recuerda, instalar papel de pared es muy fácil y entretenido.

Barnizar los muebles

Como nos recomiendan desde la tienda MejorHerramienta.top, especializada en herramientas de bricolaje, la cuarentena puede ser un muy buen momento para dar una segunda vida a nuestros muebles. Con las herramientas necesarias no solo podremos barnizar y conseguir que los muebles parezcan como nuevos, sino que también conseguiremos repararlos. Con el paso del tiempo, los muebles se van fracturando y perdiendo color. Ahora es buen momento para ponernos manos a la obra y repararlos. No solo es más fácil de lo que parece, sino que esta actividad es realmente entretenida.

Hacer limpieza profunda de los armarios

Hacer limpieza de los armario no siempre es fácil, sobre todo porque no tenemos tiempo. Pero ahora que no podemos salir de casa y tenemos todo el tiempo del mundo es una buena opción.

Te recomiendo vaciar el armario y ver qué cosas realmente te sirven y cuáles no. Las cosas que ya no te sirvan, las puedes tirar a la basura, donar o intentar vender en el mercado de segunda mano, el cual está teniendo un crecimiento importante en las últimas semanas. No solo conseguirás dinero, sino que también conseguirás más hueco para la ropa que te pones actualmente.

Hacer limpieza en general

Durante la cuarentena ningún miembro de la familia tiene que pasarse el día tirado en el sofá. Hay que hacer cosas para tener el cuerpo activo. Para renovar la casa, una de las cosas fundamentales es hacer una limpieza general. Esta limpieza no solo debe ser realizada por un miembro de la familia, sino que toda la familia tiene que colaborar con una u otra actividad. Lo importante es dejar la casa como nueva y hacer que la limpieza sea una actividad de entretenimiento.

Pintar cuadros

Otra manera de dar una nueva imagen a nuestra casa es pintar nuestros propios cuadros. Piensa que el arte es personal y que mejor opción que poner nuestros propios cuadros. No importa si te crees un genio o no del arte, pintar lo puede hacer todo el mundo. Lo importante es dejar volar la imaginación. Una vez que lo tengas pintado, solo lo tendrás que colgar y podrás dar una imagen personal de la vivienda. Por supuesto, pueden pintar un cuadro cualquier miembro de la familia y así conseguir ese toque persona que siempre se busca.

Revisar las tuberías o atascos

Puede ser un buen momento para fijarnos en las tuberías y en los desagües y ver si funcionan correctamente. Si llevas un tiempo notando que las tuberías no tragan bien, puede ser buen momento para ponernos manos a la obra y eliminar el atasco que está provocando que la tubería no funcione correctamente.

Para poder hacer un trabajo de calidad es importante contar con las herramientas adecuadas. Si no dispones de ellas, puedes entrar en esta tienda especializada Reparaciones10.com, donde podrás encontrar rápidamente lo que estás buscando a la hora de reparar tus tuberías o reparar cualquier otra cosa de tu vivienda. Además mandan las cosas a casa por el tema del coronavirus.

Cambiar lámparas y bombillas

La cuarentena puede ser una muy buena excusa para cambiar la iluminación de nuestra casa. No solo puedes cambiar las bombillas por unas que te permitan ahorrar energía como son las bombillas LED, sino que también puede ser una buena opción cambiar directamente de lámparas para dar un lavado de imagen a tu casa. Siempre tienes que buscar una decoración que te guste para conseguir estar realmente a gusto en tu vivienda.

Cambiar decoración de la casa

¿Cansado de siempre la misma decoración? Aprovecha la cuarentena para hacer cambios importantes en tu vivienda. Una buena idea puede ser la de mover los muebles que tienes actualmente y darles una nueva distribución. El cambio de mobiliario hará que la vivienda parezca otra. Si estás cansado de siempre lo mismo, puede ser una buena opción para realizar esos cambios. Y si por cualquier motivo no te convencen, siempre puedes volver a la distribución anterior. Hay tiempo para todo.

Prepara el jardín para la primavera

Si tienes la suerte de contar con jardín o una terraza, puede ser buen momento para prepararla para la llegada de la primavera. El jardín suele dar mucho trabajo y en ocasiones no le prestamos toda la atención que necesita por falta de tiempo. Pero gracias a la cuarentena ahora disponemos de ese tiempo. Te puedo asegurar que la jardinería es muy entretenida. No solo podrás conseguir un jardín bonito, sino que podrás ver como el tiempo se te pasa volando. Es una muy buena actividad para hacer durante la cuarentena y así dejar todo preparado para cuando podamos volver a la normalidad.