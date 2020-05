Cómo puedo conseguir un aire limpio y saludable gracias a mi aire acondicionado

Contenido patrocinado

Los sistemas de climatización son fundamentales para el confort y el bienestar en hogares y centros de trabajo. Además, un aire acondicionado con un sistema de filtrado adecuado supone la mejor forma de prevención de enfermedades que pueden transmitirse por la presencia de partículas en suspensión nocivas en el ambiente. Es necesario que los filtros sean de alta calidad, con capacidad para eliminar todo tipo de bacterias y virus, como es el caso del nuevo Plasma Quad Plus de Mitsubishi Electric, que se encuentra en la serie MSZ-LN Kirigamine Style. Qué es y cómo funciona el aire acondicionado Un sistema de aire acondicionado ideal debe consumir poca energía, ser silencioso, cuidar la calidad delaire interior y, a su vez, respetuoso con el medio ambiente. El filtro es uno de los componentes más útiles de las unidades de aire acondicionado. Entre los materiales más utilizados para la fabricación de estos dispositivos están la espuma, el papel y las fibras sintéticas, ya que presentan una gran resistencia a los bruscos cambios de temperatura. Importancia de los filtros en el aire acondicionado El aire que es procesado por los sistemas de climatización pueden contener partículas nocivas, como ácaros, polvo, virus y bacterias que pueden dañar nuestra salud, provocando alergia, irritación de nariz, ojos y garganta, y también enfermedades infecciosas mucho más graves. Es en este punto en el que cobra una capital importancia que el aire acondicionado cuente con unos filtros de calidad que aíslen y eliminen las impurezas aéreas. Los filtros del aire acondicionado son también grandes aliados a la hora de hacer desaparecer los molestos malos olores. Filtros Plasma Quad Plus de Mitsubishi Electric En la actualidad el sistema de filtrado más efectivo que se pueden encontrar en el mercado es el Plasma Quad Plus integrados la serie MSN-LN de Mitsubishi Electric. Son los únicos que cuentan con el aval de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), ya que “ reducen hasta el 97% la exposiciòn exposición a virus, partículas alergénicas y bacterias, lo que puede contribuir a controlar los síntomas de alergia” Las pruebas que se han realizado a los filtros Mitsubishi Plasma Quad Plus demuestran lo siguiente: Neutralizan el 99% de moho, virus y bacterias

Eliminan el 98% de elementos alérgenos Un ejemplo de elemento alérgeno que afecta a un alto número de población es el polen, que, especialmente en primavera, se convierte en un grave problema de salud.

Capturan el 99% de las partículas aéreas con un tamaño inferior a las 2,5 micras, y el 99,7 del polvo y de los ácaros. Por supuesto, los filtros Mitsubiishi Plasma Quad Plus eliminan por completo los malos olores.