Tendencias para decorar un dormitorio juvenil

Contenido patrocinado

En la actualidad, son muchas las opciones dónde elegir cuando nos ponemos a buscar la decoración de los dormitorios nuestros hijos.

Cuando superan la niñez, todo joven necesita un cambio en su dormitorio para que éste sea más práctico y funcional. Ellos pasan de tener una zona de juegos a tener una zona de estudio. Necesitan nuevos muebles, como son escritorios y sillas para estudiar, y estanterías y cajones de almacenaje para guardar todos sus objetos personales y de estudio.

En el proceso del cambio de dormitorio es muy importante tener en cuenta la opinión de tu hijo en relación a todo el tema decorativo, ya que es imprescindible que la habitación esté personalizada. En este aspecto, lo mejor es acudir con tu hijo a elegir todos los muebles

Es fundamental, por tanto, que el dormitorio de tu hijo sea fiel a su personalidad y que, así, él se sienta completamente a gusto.

El rey de las camas es una de las opciones más elegidas a la hora de ponernos en marcha en el mundo de la decoración juvenil. Por ello, en este post, nos ofrece una serie de factores a tener en cuenta a la hora de elegir todo el mobiliario de un dormitorio juvenil.

En primer lugar, hay que tener en cuenta el espacio. El espacio que tenga la habitación va a ser fundamental para amueblar y decorar cualquier estancia. De nada sirve elegir una cama o un armario muy grande si no van a caber. Hay que pensar siempre en otras opciones, como camas abatibles de calidad o cómodas.

En segundo lugar, hay que elegir muebles que sean funcionales, es decir, muebles que puedan satisfacer todas las necesidades que tenga tu hijo.

En tercer lugar, se debe observar la luz de la habitación. Si se trata de una habitación o de un dormitorio muy luminoso, la elección de muebles y pinturas de pared de un color más intenso, hará que la luz lo matice, dando un resultado muy satisfactorio.

Y, por último, el presupuesto, que es clave a la hora de realizar la compra. Recuerda que, que sea barato, no es signo de mala calidad. ¡Comprueba muy bien los materiales con los que están construidos los muebles del nuevo dormitorio! Así, aseguras que tus muebles sean duraderos en el tiempo

Con todos estos aspectos ya claros, vamos a comentar de forma detallada cuáles son las tendencias en la decoración de los dormitorios juveniles.

1. Los colores

Durante este año, esta tendencia el uso de colores en la decoración de un dormitorio juvenil. Aunque en muchas tiendas puedes encontrar mobiliario con tonos más claros o más neutros, es tendencia el uso del color.

Los muebles de colores hacen que la habitación esté dotada de un estilo moderno y alegre, siendo un lugar dónde te apetezca pasar el rato.

Además, como hemos nombrado anteriormente, si se trata de un dormitorio con mucha luz, el tono de color se aclarará y la estancia se ver mucho más espaciosa.

2. Los muebles funcionales

Es una de las tendencias que más útil es para las habitaciones de tamaño pequeño. Desde hace ya unos años, las camas plegables son la solución perfecta ante problemas de espacio.

Con ellas la habitación puede quedar recogida una vez la cama ha sido plegada, teniendo espacio para realizar otro tipo de tareas.

3. Los muebles auxiliares

Otra de las tendencias en la decoración de un dormitorio juvenil es la utilización de muebles auxiliares. Este tipo de muebles son perfectos para dotar de personalidad la habitación y, además, llenarla de complementos. Además, son muebles importantes a la hora de organizar y distribuir todos los objetos de tu hijo.

Así, se consideran los muebles auxiliares más importantes son los siguientes:

En primer lugar, las mesas y las sillas para estudiar. Cuando llegue el momento de decorar la habitación de tu hijo adolescente, no pueden faltar ni la mesa ni la silla de estudio. Además, de ser un espacio para la concentración y el aprendizaje, también puede ser un lugar para dar rienda suelta a su creatividad. Los estilos son muy variados y tu hijo podrá elegir el que más adapte a sus gustos.

En segundo lugar, los baúles y las cómodas con cajones. Estos muebles son el complemento perfecto para solucionar los problemas de almacenaje, o más bien, la falta del mismo. En el mercado existen cómodas y baúles de todo tipo de tamaños y estilos.

En tercer lugar, los puffs. ¡Han vuelto a ponerse de moda! Los diseños son infinitos y a los adolescentes les encanta para pasar tiempo con sus amigos. Además, es cómodo y puede ser el rincón de desconexión mientras leen un libro o escuchan música.

Y, por último, las estanterías y los percheros que son imprescindibles para un dormitorio muy bien organizado y limpio.