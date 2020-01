Mejora la iluminación de tu hogar con tiendas online especializadas

Contenido patrocinado Tener en nuestro hogar una buena iluminación nos garantizará un espacio confortable y funcional para toda nuestra familia. Ya sea el baño, dormitorio o salón, podrás conseguir diversos modelos de lámparas que servirán para iluminar las estancias y darles un toque elegante que llame la atención.







¿Dónde comprar la iluminación? Pilight Shop Barcelona es una tienda de iluminación y lámparas de diseño. Puedes visitarla en su tienda física showroom, donde conseguirás diversas marcas reconocidas en el sector, como Marset, Flos, Artemide, Inthai, entre otras, dentro y fuera de Barcelona. Recientemente acaba de inaugurar su tienda online, donde poseen un amplio catálogo con todos los modelos y marcas que manejan. Sus productos abarcan iluminación exterior, interior, técnica, ventiladores y bombillas. Accediendo a la tienda online, puedes conocer información de cada producto, ver imágenes, conocer sus características, precio, comentarios y demás. Los envíos son realizados por mensajería privada, lo que te garantiza tener tu producto en poco tiempo y en el mejor estado. También ofrecen garantías de dos años en cada adquisición, y además, ofrecen asesoramiento especializado para el diseño de iluminación en el interior y exterior de tu hogar. Para mejorar la iluminación de tu hogar debes tener en cuenta el tipo de lámparas que deseas, seleccionar su decoración y estilo, además de comprar marcas reconocidas en esta tienda especializada, en laque te podrán asesorar para mejorar tu iluminación, de esta forma, conseguirás que tus espacios tengan una luz elegante y funcional. Un toque de belleza Las lamparas e iluminación de diseño son de suma importancia si quieres tener en tu hogar un espacio decorado con mucha elegancia y estilo, debido a que existen diversas marcas y modelos con los que podrás combinar con el entorno de tu hogar. Son muchas las lámparas de diseño que existen en esta tienda online Pilight, como colgantes, de sobremesa, de batería, de pie, etc..., con las que podrás darle a los espacios de tu hogar una iluminación con un toque elegante. Por otro lado, la gran variedad de modelos que disponen te permitirán adaptar la iluminación a diferentes estilos de decoración, independientemente de si buscas una lámpara minimalista, moderna, vanguardista, en colores negros o blancos, elegantes o sencillas, entre otras. Además, la iluminación también contribuirá a crear un espacio funcional dentro de tu hogar, dado que no solo iluminarán la estancia en su totalidad, sino que también ayudarán a generar una sensación de calidez y tranquilidad, algo que influirá en la comodidad y confort de toda tu familia. Marcas reconocidas Usando lámparas de diseño e iluminación Flos, le darás a tu hogar el uso de una marca de alta calidad, ya que contarás con modelos muy destacados como Arco, Toio o Taccia. La marca ha logrado obtener diversos premios con el paso del tiempo, aunque mucha de su iluminación se usa en restaurantes o museos, habrá un modelo ideal para tu hogar. Dentro de su colección Glo Ball distribuida por Pilight Shop, conseguirás lámparas de pie, colgantes, de techo y de mesa. Con ellas podrás decorar e iluminar cada uno de los espacios de tu hogar con mucho estilo, dada la calidad de su cristal y la posibilidad de conseguirlas en diversos tamaños. Su difusor está hecho de cristal soplado opalino de un tono blanco estampado por inyección. Con estas lámparas tendrás una luz uniforme que casi alcanzará los 360º, sin impurezas, suave, pero con mucha intensidad, logrando así tener más vida y luz en los rincones de tu hogar. Otra gran opción Si quieres comprar lámparas Marset, estarás eligiendo también una marca muy reconocida a nivel mundial dentro de este sector. Aunque poseen muchos modelos y diseños en sus lámparas, una de las más sobresalientes es la colección Follow Me. Este modelo es una lámpara portátil, la cual podrás llevar donde quieras, ya que tiene un tamaño cómodo para moverlo de un lado a otro. Su forma es sencilla pero elegante, con pantalla basculante y con diversas intensidades en su luz. Además, puedes en Pilight Shop podrás comprar esta lámpara en varios colores, desde azul, verde, terracota, entre otros. Su asa es de madera pintada y es recargable por medio de una conexión USB. También viene con un regulador que le permitirá modificar la intensidad de la luz blanca. Con esta lámpara tendrás un diseño práctico, sencillo y elegante, la cual podrás usar donde quieras, para llevarla al jardín, para leer en la habitación, colocarla en el salón o llevarla en algún viaje.