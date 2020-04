¿Estás pensando en opositar para Guardia Civil o Policía Local? Presta atención

Contenido patrocinado

Existen dos cuerpos competentes que cuentan con la responsabilidad de vigilar el país, y ambos bajo una dirección general, siendo éstos la Policía Local, una fuerza civil que trabaja principalmente en zonas urbanas, y la Guardia Civil, un cuerpo especial de naturaleza militar.

Si estás pensando en opositar para entrar en alguno de los mencionados, es interesante saber ciertos requisitos. Oposiciones para Policía Local La Policía Local española es una entidad civil armada y gestionada por la Dirección General de Policía y Guardia Civil, que depende de la autoridad del Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior. Si estás pensando en realizar las oposiciones Policía Local, tienes que echar un vistazo a los requisitos necesarios y conocer cuáles son sus principales funciones. Las oposiciones para conseguir ser un policía local incluyen diferentes pruebas, siendo éstas las siguientes: Pruebas de aptitud física.

Pruebas médicas.

Pruebas psicotécnicas.

Pruebas de conocimiento. La policía municipal está vinculada a los ayuntamientos locales de pueblos con una población de más de 5.000 habitantes. Los propios ayuntamientos que ofertan las plazas serán los que soliciten los requisitos mínimos para poder optar al puesto. Entre ellas, las más comunes y que se repiten de forma habitual en las convocatorias son: - Ser mayor de edad y poseer la nacionalidad española. - Tener titulación de bachiller o similar - Estatura mínima de 1.60 o 1.65 mt para las mujeres y de 1.65 o 1.70 mt para los hombres. - Tener posesión del carnet de conducir.

Además de estos requisitos en función de la localidad, ubicación de la misma, etc..., se requerirán diferentes títulos que acrediten sus conocimientos de diferentes idiomas, tanto los de la comunidad a la que pertenezcan, como inglés o francés, en localidades turísticas o fronterizas. Es habitual que este cuerpo de policía suela vestir un uniforme azul con bandas a cuadros blancos, y generalmente suelen patrullar en coches blancos o azules. La Policía Local o Municipal se ocupa de diferentes funciones dentro del ámbito de cada municipio: Control de tráfico y sus normas dentro de la jurisdicción local.

La protección de la propiedad municipal.

Disturbios civiles.

Cumplimiento de las leyes municipales. Oposiciones para Guardia Civil Si estás pensando en realizar las oposiciones Guardia Civil, tienes que echar un vistazo a los requisitos necesarios y conocer cuáles son sus principales funciones. Los requisitos principales que exige el ministerio de interior para poder optar a una plaza de la Guardia Civil, son: Tener la nacionalidad española y ser mayor de edad y menor de 41 años en el momento de la convocatoria.

No contar con antecedentes judiciales y no hallarse en ningún proceso de ningún procedimiento judicial.

Tener posesión del graduado ESO o superior.

Carecer de tatuajes que puedan resultar ofensivos mediante texto o imágenes.

Tener el carnet de conducir. Además de estos requisitos se realizarán diferentes pruebas de aptitud, tanto psicotécnicas, como psicofísicas. También pruebas de ortografía, idiomas, conocimientos generales y pruebas para evaluar las capacidades de aprendizaje y análisis, así como test de personalidad, que son las más habituales. Además de las pruebas físicas que se indican en cada convocatoria, los evaluados deberán pasar también una entrevista personal. Las competencias exclusivas que el Ministerio otorga al cuerpo de la Guardia Civil son las de: - Control en lo referente a armamento y explosivos. - Seguridad en aeropuertos y fronteras. - Seguridad de tráfico, excepto en las comunidades con policía autonómica. - Protección del medio ambiente, mediante su división del Seprona. - Recates de diferente índole. - Salvaguarda y traslado de presos. Este cuerpo de policía de naturaleza militar, que es el más numeroso de los cuerpos nacionales de seguridad, tiene encomendadas diferentes competencias con las que hacer cumplir las leyes vigentes, mantener el orden y velar por la seguridad de los ciudadanos. Con gran presencia en pequeños núcleos rurales comparten gran cantidad de estas competencias con el CNP y con las diferentes policías autonómicas en materia de orden público.