Gel hidroalcohólico, desinfectante y antibacteriano, ¿cuál utilizar en la empresa?

Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos causada por el coronavirus, uno de los productos que se ha convertido en un bien de primera necesidad es el gel de manos. Además de que muchas personas ya lo llevan consigo a todas partes para desinfectarse siempre que lo necesiten, las empresas también lo ofrecen a los clientes. De esta manera, es habitual encontrarse a la entrada de cualquier comercio uno de estos geles a disposición de los clientes, tanto para su seguridad, como para el resto de clientes. Existen varios tipos de geles, por lo que es necesario conocer el gel hidroalcohólico para empresas, así como otros tipos como puede ser el antibacteriano. Además de conocer mejor las características de cada uno de estos, como vamos a ver a continuación es importante usar adecuadamente el gel hidroalcohólico para que nos sea útil.



Conociendo los geles desinfectantes Este gel desinfectante es una combinación de alcohol etílico e isopropílico. En esencia, básicamente todos los geles desinfectantes cuentan con esta formulación, lo que suele ser diferente en cada uno de ellos es el porcentaje de alcohol con el que cuentan, ya que puede ir desde el 60% al 95%. Cuanto más alcohol tenga, más eficaz será, pero también más agresivo. El gel hidroalcohólico se puede utilizar tanto en la piel, como en cualquier superficie que queramos desinfectar. Por otro lado, para tratar de reducir la agresividad del alcohol, es propio encontrar en este tipo de gel otros productos como la glicerina o pantenol entre otros, para que se pueda desinfectar la piel sin temor a causar quemaduras. Gel antibacteriano El gel antibacteriano puede llegar a ser algo más completo que el gel hidroalcohólico, debido a que este se encuentra formulado para acabar con las bacterias. A pesar de que el uso y la proliferación de estos geles es debido al coronavirus, es un hecho que este no es una bacteria, por lo que este gel antibacteriano no tendrá un mayor poder sobre él. Sin embargo, no está de más que el propio gel nos proteja contra otros patógenos como son las bacterias. ¿Qué hay que tener en cuenta? Independientemente de todos los geles con los que nos podamos encontrar en el mercado, hay algo que tenemos que mirar detenidamente. Para que el gel sea eficaz contra el coronavirus, este debe contener como mínimo un 60% de alcohol. Para conocer esto bastará con echar un vistazo a la etiqueta del producto. Teniendo en cuenta este aspecto, ya tenemos que valorar lo agresivo que queramos que sea el gel. Esto es debido a que un uso prolongado del mismo puede llegar a ser perjudicial para la piel. Sin embargo, si el uso va a ser infrecuente, cuanto más alcohol tenga, mucho mejor. El uso de guantes puede ser un buen sustitutivo para evitar ese desgaste por el uso frecuente de este producto pero, a la hora de quitarlos, hay que hacerlo con mucha precaución ya que podrían contener bacterias. Nos pueden dar ese extra de no tener que dañar nuestras manos (en caso de uso muy frecuente de geles con grandes cantidades de alcohol) pero tienen ciertas contraindicaciones. También, se puede combinar su utilización con la del gel, de manera que no nos lo aplicaríamos directamente en la piel sino en el látex del guante, evitando así lo que hemos comentado anteriormente. Finalmente te recomendamos el uso de estos geles siempre que no tengas acceso a agua y jabón, que es la solución más efectiva y menos dañina para acabar con el coronavirus.