Expertos británicos trabajan "sin descanso" tras el ciberataque en hospitales

El director del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido (NCSC, en inglés), Ciaran Martin, afirmó hoy que sus expertos trabajan "sin descanso" para restaurar los equipos informáticos del sistema de salud público afectados por un ciberataque a gran escala.

"Somos muy conscientes de que los ataques a servicios críticos como el NHS (servicio de salud británico) tienen un enorme impacto en los individuos y sus familias. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para restaurar esos servicios vitales", señaló Martin en un comunicado.

Decenas de hospitales y centros de salud en Inglaterra y Escocia se vieron afectados ayer por un virus que bloqueó sus ordenadores, lo que obligó a cancelar operaciones, derivar ambulancias y cancelar visitas médicas.

El responsable del NCSC, organismo adscrito a los servicios de inteligencia del Reino Unido, afirmó que el incidente forma parte de "un conjunto de ciberataques globales contra miles de organizaciones e individuos en docenas de países".

El Centro Nacional de Ciberseguridad británico, que fue inaugurado por la reina Isabel II el pasado febrero, trabaja "sin descanso" con "aliados internacionales y expertos del sector privado para liderar la respuesta a estos ciberataques", afirmó Martin.

El organismo de seguridad señala que los ataques con "ransomware" como el que se ha producido en el Reino Unido, en el que un software malicioso exige un rescate para acceder a los ordenadores, suelen llevarse a cabo por "grupos criminales".

Y por ahora "no se puede descartar nada" sobre la autoría del ciberataque, agregó la fuente.

La primera ministra, la conservadora Theresa May, afirmó ayer que no hay evidencias de que los historiales clínicos y otros datos de los pacientes hayan quedado comprometidos y recalcó que el NHS británico no era el objetivo principal del virus informático, sino que fue víctima de un "ataque internacional" más amplio.