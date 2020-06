Escoge tu clínica dental de confianza

Contenido patrocinado

Tener el tratamiento adecuado para tus problemas dentales no solo puede terminar con un padecimiento físico o estético, sino con uno psicológico. Es por ello que debes buscar tu clínica dental de confianza para mayor tranquilidad. ¿Qué hace una clínica dental? Muchas personas se preguntan qué trata o que hace una clínica dental más allá de extraer una muela o reparar un diente. Este tipo de negocios pueden llegar a ofrecer tratamientos innovadores para enfermedades o patologías que estén relacionadas con la medicina estética. Generalmente son un servicio complementario para este aspecto. Hay que saber diferenciar una clínica dental de un consultorio dental. En primer lugar, en el consultorio solo atiende el dentista, en cambio, la clínica está compuesta por una serie de instalaciones que pueden brindar distintos servicios y comodidad al paciente, además de contar con diversos especialistas que pueden atender y coordinar lo que necesite la persona que solicite los servicios sanitarios. Uno de estos ejemplos es una clinica dental Alcobendas que cuenta con profesionales de alta calidad. ¿Sabes qué son los implantes faciales? Para lograr un efectivo tratamiento bucodental es necesario que la odontología vaya de la mano con la medicina estética. Una de las alternativas del mismo son los implantes faciales. Se trata de mejorar el contorno facial para lograr un equilibrio. Enderezan el mentón, la línea de los pómulos o de la mandíbula. Se utilizan prótesis con volumen que modifican el tamaño de las áreas de la cara. Se aplica en casos de cirugía oral, maxilofacial, plástica, reparadora y estética. Puede ser muy útil en pacientes que hayan sufrido accidentes, malformaciones o desfiguraciones. Los implantes faciales Madrid pueden ayudar a que la persona recupere su autoestima y mejore sustancialmente su vida. Ortodoncia invisible Otro de los tratamientos innovadores que brindan las clínicas dentales es la ortodoncia invisible o Invisalign. Éste te da la alternativa de usar o no brackets, ya que con la tecnología 3D puedes lograr corregir la dentadura con alineadores transparentes. Mediante un análisis con un software se puede hacer una simulación sobre cómo quedarán los dientes antes de empezar a usarlo, es decir, será hecha a medida. Su mayor ventaja aparte de la estética, es que es removible, y se cambian cada 15 días. Invisalign Alcobendas es un tratamiento novedoso que ya han probado más de tres millones de personas con gran éxito. Pero hay que tener en cuenta que se debe usar al menos 22 horas diarias y se puede extraer solo para comer o cepillarse. Se recomienda para casi todos los tipos de pacientes. El tiempo de uso dependerá del problema de cada uno, pero los resultados se verán desde las primeras semanas.

Carillas dentales Lumineers Considerada como una de las mejores alternativas de la estética dental,las carillas dentales Lumineers se caracterizan por ser delgadas y duraderas. Estas láminas de porcelana o composite se hacen a la medida de cada pieza dental, no se requiere tallar el diente, se colocan en la parte frontal, reflejan la luz y brillan como el esmalte. Sirven para remodelar y blanquear los dientes permanentemente. Es importante saber que se ha demostrado que las carillas Lumineers duran al menos 20 años y son reversibles. Las carillas dentales Lumineers están elaboradas con porcelana feldespática, con estructura microcristalina reforzada con cristales de leucita, lo que evita que se fracturen o despeguen. Estas carillas tienen una serie de ventajas sobre las convencionales. Una de ellas es que preservan al diente y ayudan a mejorar el esmalte debilitado. Además, no necesitan la aplicación de anestesia y el procedimiento es indoloro. Permite que las restauraciones sean instantáneas. Se aplican en casos de dientes manchados, desalineados o deteriorados, y para corregir los espacios entre dientes. También para mejorar las piezas descoloridas. Las carillas son personalizadas, por lo que se deben colocar en clínicas dentales autorizadas. Su colocación solo requiere un par de citas y hasta puedes escoger el color de las mismas. Seleccionar la clínica dental correcta garantizará el éxito del tratamiento, la calidad y el trato personalizado que todos demandamos, estudia bien tus opciones.