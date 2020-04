Consejos para organizar los turnos rotativos en hostelería

Contenido patrocinado

Llevar un control horario en un negocio de hostelería no es fácil, debido a que los turnos suelen ser rotativos, de aquí que el control sea complicado, sobre todo si no usamos un buen software de gestión de turnos.



Hay que tener en cuenta que el 12 de mayo de 2019 llegó la ley de control horario, en la cual se exige que las empresas lleven un control de las horas que hace cada trabajador. El objetivo de esa ley es evitar que los trabajadores hagan horas extras y no sean abonadas. Por este motivo, el trabajador tiene que registrar a qué hora entra y sale. Para que todo esto sea más sencillo, a continuación te vamos a mostrar cómo llevar un control de esos turnos sin volverse loco. Ventajas de tener un software de gestión de turnos No lo dudes, si en tu negocio hay varios o muchos trabajadores, la única opción que tienes para organizar los turnos y llevar todo al día es usar un buen software de gestión de turnos. Es verdad que en la actualidad hay varias opciones entre las que elegir, pero tras probar varias opciones, te puedo asegurar que para mí el mejor software de gestión de turnos es el de Bizneo.com. Te invito a probar su demo y te podrás dar cuenta de que no solo es fácil de usar, sino que es muy completo. Resolverá todos tus problemas a la hora de gestionar los turnos y en consecuencia tu negocio funcionará mucho mejor. Para que te hagas a la idea, a continuación te muestro las ventajas de ese programa. Regulación de gestión de turnos: hay que tener en cuenta que han de pasar como mínimo doce horas desde el final al comienzo del nuevo turno. Si el tiempo excede de las seis horas, el trabajador tiene derecho a un tiempo de descanso. La jornada nocturna no puede superar las dos semanas consecutivas. El calendario de turnos se debe dar con antelación. Todo esto hace que sea difícil cuadrar los horarios, pero te puedo asegurar que con este software todo te resultará mucho más sencillo. Hará los cálculos por ti, lo cual hará que todo encaje y en consecuencia no tengas que perder horas y horas intentando cuadrar los horarios. Incluso si hace falta realizar cambios, el programa los hará por ti fácilmente. Guardado automático de datos: si apuestas por el software de Bizneo que te he recomendado podrás ver como los datos se guardan de manera automática. No solo esto, puedes unir diferentes dispositivos para que los turnos los puedan conocer los trabajadores en tiempo real. Todo esto ayuda a que los trabajadores puedan acceder a la información que necesitan conocer con antelación. A esto hay que añadir que el propio programa también registrará las entradas y salidas de los trabajadores. Toda la información quedará guardada y en consecuencia la empresa podrá tener la certeza de estar cumpliendo la ley. Se adapta a las necesidades de la empresa: otro de los puntos positivos del programa que te hemos recomendado es que el mismo se adapta a las necesidades de la empresa. No es como otros programas en los cuales la empresa se tiene que adaptar al software. El programa cuenta con la opción de añadir a nuevos trabajadores en cualquier momento y el mismo reconfigurará los turnos para cuadrarlos sin perjudicar a ningún trabajador. Solo hay que poner el tipo de trabajador y realizar una pequeña configuración. El software se encargará del resto para que no tengamos que perder horas y horas en realizar los turnos. Con el programa no solo podrás organizar los turnos, sino que también podrás ver las horas de trabajo de cada trabajador, calcular las horas extras que ha realizados, las vacaciones que ha disfrutado y tiene pendientes y también se pueden registrar las bajas. Todo se hace desde un mismo lugar y como el programa es muy sencillo de usar, todos los negocios que lo usan se sienten muy satisfechos. Costes más bajos: se ha demostrado que optimizar los tiempos de los trabajadores ayuda a reducir costes, es decir, merece la pena invertir en el programa porque a medio y largo plazo nos va a ofrecer un ahorro realmente importante. No solo se ahorra tiempo y en consecuencia dinero a la hora de configurar los turnos, sino que también nos ayuda a ahorrar dinero porque no hacemos que los trabajadores tengan que hacer horas extras, las cuales son más caras para el negocio de hostelería que las horas normales. Se evitan errores importantes: es otra de las grandes ventajas que vas a poder disfrutar con el software. Como podrás haber comprobado si hasta el momento hacías los turnos de manera manual, siempre hay horas o turnos que no terminan de cubrirse, lo cual puede llegar a ser realmente crítico para la empresa. Pero gracias a este programa, esos errores nunca más van a volver a suceder y en consecuencia los turnos siempre estarán cubiertos sin problemas. Muchos negocios usan el Excel como medio de regulación de turnos, pero te puedo asegurar que no garantizan un control perfecto, no ayudan a la comunicación ni se pueden automatizar. Es decir, no hay nada mejor que tener un buen software para tener la garantía de que todos los turnos están bien planificados y en consecuencia no habrá errores. Aumenta la transparencia: con este tipo de programas se puede tener la seguridad de que la transparencia de los horarios será mucho más amplia que a través de los medios tradicionales. Hasta el momento, la persona que hacía los horarios siempre tenía la opción de favorecer a unos trabajadores frente a otros. Pero como ahora todo lo hace el propio programa, te puedo asegurar que eso no volverá a suceder, gracias a que todo será realizado de manera aleatoria para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Es una muy buena opción para que los trabajadores dejen de quejarse por sus horarios y vean que todos son tratados por igual y sin favoritismos. Seguridad de la información: te puedo asegurar que a través del software de Bizneo, toda la información que se guarde estará a salvo. Esto es posible a que el programa cuenta con una gran cantidad de medidas de seguridad que evitan que terceras personas no interesadas puedan acceder a dicha información. Como bien sabrás, los datos de la empresa son muy importante, por lo que se agradecer que el programa cuente con medidas de seguridad de alta calidad. Te puedo asegurar que los datos siempre estarán a salvo y solo tendrá acceso a los mismos las personas a las cuales quieres compartir los turnos y la información.