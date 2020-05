Conoce los productos y servicios perfectos para tu hogar

Conrtenido patrocinado

Hoy día para tener un hogar funcional y estético, puedes contar con varios productos y servicios que te pueden ayudar para ello. Desde microondas para calentar la comida, hasta tiendas de decoración que te ayudarán a crear un ambiente con el estilo que más te guste, y con el que más te identifiques. Toda cocina debe contar con un buen microondas Los microondas son electrodomésticos que pueden ayudarte a cocinar o calentar distintos tipos de alimentos, razón por la cual son tan útiles dentro de las cocinas de los hogares, ya que solo con presionar varios botones puedes calentar un alimento sin problemas. Son muchos modelos de microondas los que hay en el mercado actual, cada uno de ellos con su propia potencia, programas, capacidad, diseño y precio, para que de esta manera puedas elegir alguno de acuerdo a tus necesidades. Algunas de las marcas más reconocidas en este sector son LG, Samsung, Candy, Cecotec, Orbegozo, entre otras, con modelos funcionales y perfectos para tener en tu cocina. Al comprar un microondas de una marca reconocida, tienes garantizada la resistencia y durabilidad del electrodoméstico. Sin embargo, además de esto, es importante que se mantenga el microondas en el mejor estado posible, cuidando la puerta al abrir y cerrar, no metiendo cosas que superen su capacidad interna y limpiándose las veces necesarias para alargar su vida útil. Existen muchas formas de limpiar un microondas, siendo una de ellas la de añadir en un recipiente agua, sal y vinagre, para después taparlo con film transparente, haciéndole varios orificios. Esto lo metes al microondas a su máxima potencia y durante 10 minutos, para que así se humedezcan las paredes internas y suelte toda la porquería. Después solo debes pasar un trapo limpio para eliminar toda la suciedad. También puedes utilizar bicarbonato, esparciendo un poco en una esponja. Después lo pasas por las paredes y finalizas enjuagando con agua para que quede como nuevo. De esta manera puedes mantener limpio el interior del microondas, lo cual no solo alargará su vida útil, sino que contarás con un espacio limpio donde poder calentar tus alimentos. Toda la decoración en un solo lugar Kulunka Deco es una tienda online donde podrás comprar todo el mobiliario y decoración que necesitas para tu hogar. Actualmente, la tienda está buscando oportunidades que ayuden a sobreponerse en estos tiempos de crisis, aprovechando que sus actividades han bajado a causa del COVID-19, y dando a conocer uno de sus proyectos más ansiados. El proyecto es www.decobuyers.com, un marketplace con un amplio catálogo de más de 20.000 artículos, que se encuentra bajo el mando de profesionales que tienen años de experiencia en el sector de la decoración. Esta tienda online vende todo el mobiliario de calidad que necesites para tu vivienda, aunque también para otros sectores, como restaurantes, bares, hoteles, oficinas o alojamientos turísticos. Además, te ofrece numerosas ventajas en sus compras que pueden ayudarte a resolver varios problemas que puedan surgir relacionados con este sector. Uno de sus principales ventajas son los precios que ofrece, logrando encontrar las tarifas perfectas ante proveedores y fabricantes para hacerlos más accesibles para ti. También te brinda varios métodos de pago, como los fraccionados, aplazados o de financiación, para facilitar tus compras. Tampoco debes preocupar por tener que realizar una compra mínima de unidades o de negociarlas con los fabricantes, ya que la tienda se encarga de ello por ti, utilizando un plazo de entrega que va desde los tres a los cinco días hábiles, y con envíos nacionales e internacionales. Además, ofrece un servicio de búsqueda gratuito para que consigas el producto que necesitas para tu proyecto de decoración, siendo posible incluso reservar el mueble o decoración, durante el tiempo que necesites. Ya sea que necesites sillas, sofás, vitrinas, aparadores, consolas, mesas auxiliares, armarios y en cualquier estilo, sea vintage o nórdico, tamaño y diseño, a través de esta tienda online tienes la oportunidad de disfrutar de los mobiliarios de mayor calidad, para que tu hogar sea el espacio que siempre has soñado.