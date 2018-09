La vuelta de las vacaciones es uno de los momentos más estresantes del año ¿Cómo combatirlo?

Septiembre es el mes de los cambios. Tras volver con las pilas cargadas, toca afrontar nuevos retos. Llega el momento de asimilar el fin del descanso estival y adaptarnos de nuevo a la rutina. Prueba de ello es la tendencia a idealizar las vacaciones y calificar el resto del año como periodos de angustia y tensión, tal y como asegura un tercio de los españoles que sufre el llamado síndrome postvacacional. Asimismo, para el 34% de los jóvenes la vuelta de las vacaciones es uno de los momentos más estresantes del año, tal y como revela un estudio de eBay, elaborado por Madison Market Reseach, para conocer los hábitos de los milenials en España.

Además del estrés postvacacional, la vuelta a la rutina es un momento que puede suponer un gasto extra para nuestros bolsillos. Es básico encontrar ese equilibrio para cumplir con lo que necesitamos y empezar septiembre de la mejor forma posible. Para optimizar nuestras compras al máximo, debemos pensar qué necesitamos y qué queremos realmente, y, a continuación, buscar productos que se adapten a nuestros recursos. Un contratiempo de fácil solución si estas compras se realizan con antelación y previsión, y se cuenta con la ayuda de Internet.

Según el citado estudio de eBay, el 60% de los milenials asegura realizar alguna compra durante el periodo de adaptación posvacacional para amenizar su vuelta a la rutina. Este estudio revela también las categorías con más interés entre los jóvenes a su regreso vacacional y sitúa los artículos deportivos y saludables (29%) como líder de ventas, seguidos por los de moda (20%), los de decoración (17%), mascotas (11%) y motor (8%). Plataformas online como eBay ofrecen todo lo necesario para regresar al ritmo habitual de manera fácil y eficaz, y hacen que el regreso de las vacaciones sea más llevadero desde tu propia casa.

En palabras de Mónica Pérez, directora de Comunicación de eBay en España, "Cada vez son más las familias y los jóvenes que recurren a las compras online para reducir los gastos que conlleva la vuelta a la rutina y el retorno a las aulas. Por este motivo, gracias a los más de 1.100 millones de productos listados de todo el mundo disponibles en eBay, resulta sencillo encontrar los artículos que se necesitan a un precio que se adapte a todos los bolsillos. En eBay, los productos de moda, tecnología y decoración gozan de gran popularidad, dado su amplio inventario y precios".





CLAVES PARA REGRESAR A LA RUTINA DE LA FORMA MENOS ESTRESANTE

eBay, consciente de este momento de tensión, presenta, junto a la experta en psicología educativa Silvia Álava, las claves para regresar a la rutina de la forma menos estresante. En palabras de Silvia Álava, "los ritmos cambian y pasamos del relax de las vacaciones del verano al ritmo frenético del curso escolar".

1. Vive la vuelta como una oportunidad: el principio del cambio. Septiembre, como enero, es el mes de la proactividad, proponer nuevos retos, nuevas actividades y nuevas metas que alcanzar. Te ayuda a mantener la motivación a lo largo del año.

2. Retoma los horarios con antelación. Lo ideal es volver a las rutinas la semana antes de regresar. Sobre todo, los horarios de acostarse y levantarse para que el choque sea menor y nos cueste menos adaptarnos.

3. Come a la misma hora. De nuevo, tratar de regresar al mismo horario de comer, ya sea del colegio o trabajo, y además tomar el mismo tiempo para desayunar que durante la semana, facilitará el proceso.

4. Planifica tus compras según necesidades. Debemos pensar realmente qué necesitamos, ver qué queremos para optimizar así nuestras compras de vuelta a la rutina y buscar los productos que se adapten a nuestros recursos. Un contratiempo de fácil solución si estas compras se realizan con previsión y cómodamente con el móvil desde una plataforma online con millones de artículos disponibles, como eBay.

5. Focaliza en lo positivo. El cerebro y nuestra motivación funciona mejor si nos hablamos en positivo. Busca las cosas buenas que tiene volver de vacaciones, como ver a los antiguos amigos, compañeros, hacer otros nuevos, contarles que tal fueron las vacaciones, nuevos planes y objetivos. Evita frases como "se nos acaba lo bueno" o que mal "ya volvemos al colegio y a trabajar".

6. Si hay momentos de bajón, primero valida la emoción. Es decir, es normal estar un poco triste cuando se acaba el verano, sobre todo si lo hemos pasado muy bien. Para después lograr reevaluar la situación y tratar de enfocarlo de forma diferente y centrarse en los nuevos retos.

7. El contador se pone a cero. Se trata de aprender de los errores anteriores, pero no es necesario hablar continuamente sobre ellos. Si el año pasado no lograste todas tus metas, no estemos continuamente recordándolo. Es importante que establezcamos un propósito de enmienda, de cómo no cometer el mismo error este año.

8. Elige actividades que te gusten. Al volver a la rutina, se retoman las actividades extra. Es un buen momento para hacer balance y pensar si continuamos con las del año anterior o si cambiamos a otras. Este tipo de actividades son voluntarias. Nunca deben ser obligatorias y lo ideal es que ayuden a que nos mantengamos motivados a lo largo del año.