Has vivido engañado: no debes renunciar al plátano para adelgazar

Hay mucho mito en lo que se refiere al consumo de fruta en las dietas de adelgazamiento. Hasta ahora, los nutricionistas restringían el plátano y, en general, aquellos que querían bajar de peso vetaban estaba fruta, pero es un error.

El plátano es considerado una fruta perteneciente al grupo B, porque contiene un poco más de calorías, pero lo cierto es que esta diferencia es casi anecdótica. El plátano nos aporta entre 80 y 100 kilocalorías por cada 100 gramos y la manzana unas 60, pero debemos tener en cuenta que un plátano pesa en torno a los 150 gr y una manzana 250 gr.

El aporte calórico de ambas frutas, por tanto, es prácticamente el mismo y, rara vez, has pensado en eliminar la manzana de tu dieta de adelgazamiento. Asimismo, el plátano contiene potasio, fósforo, calcio, complejo de vitamina B, algo de vitamina C y fibra, lo que lo hace un alimento rico en nutrientes esenciales a tener en cuenta para adelgazar.

Otro error común es rechazar el plátano por su alto contenido en azúcares cuando este no es el azúcar que debemos apartar de nuestra dieta, sino el contenido en productos procesados. La fruta fresca puede contener fructosa (azúcar natural en la fruta) en la misma cantidad que otros alimentos procesados industrialmente pueden contener azúcar; sin embargo, la fructosa de la fruta al ser natural nuestro organismo la sintetiza bien, al contrario que ocurre con los alimentos industriales.

Así pues, es un error pensar que un yogur light o un alimento procesado “sin azúcar” es más sano que el plátano, o la fruta en general.





El plátano no es un alimento mágico pero, en un plan de adelgazamiento, no debemos eliminarlo, pues nos estaríamos perdiendo de una gran ayuda para perder peso sin pasar hambre ni dejar de nutrir saludablemente al organismo.

¿Quiénes no deben comer plátanos?



A pesar de lo buenos que son los plátanos y los beneficios que tienen para nuestra salud no todo el mundo los puede comer, ya que pueden tener reacciones adversas en pacientes que estén tomando medicamentos del tipo IMAO (inhibidores de la monoaminooxidasa). No obstante, no es necesario que las personas que tomen estos medicamentos eliminen los plátanos completamente de su dieta, pero sí se recomienda que moderen su consumo.





La Asociación 5 al día señala los siguientes beneficios de comer fruta:

Las frutas nos aportan agua, vitaminas, minerales, fibra y diferentes compuestos beneficiosos para el organismo.

Por sus antioxidantes, previenen el envejecimiento prematuro de las células, dándote una piel más limpia, joven, suave y sana y mayor calidad de vida.

Consumidas a diario, las frutas nos ayudan a prevenir distintas enfermedades como problemas cardiovasculares, trastornos digestivos, algunos tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas, además de colaborar en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad.

Son dulces, sabrosas, tienen pocas calorías y prácticamente nada de grasas saturadas (aquellas más perjudiciales para el organismo), por lo que son un buen capricho cuando te entre tu vena más golosa.

Las frutas nos producen sensación de saciedad al contener fibra, así evitarás estar picoteando guarrerías todo el día. Además, su fibra nos ayuda a regular el tránsito intestinal y evitar el estreñimiento.