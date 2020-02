Cómo es la vida con tinnitus, el síndrome que te hace escuchar zumbidos constantes en los oídos

Contenido patrocinado A pesar de que la enfermedad de tinnitus no es de las más conocidas por la gran mayoría de la población, la verdad es que es una enfermedad que impide que la persona que la sufre pueda hacer una vida normal.



¿Qué es el tinnitus?

Se podría definir de manera sencilla como la enfermedad que hace que una persona no pueda sentir lo que es estar en silencio, debido a que en todo momento tiene un zumbido que no se puede quitar. Para hacernos a la idea, es como tener siempre el zumbido que nos queda cuando estamos de fiesta con la música alta y salimos al silencio. El tinnitus puede ser temporal o continuo.

Ese zumbido es molesto, pero mucho más molesto es si hay que aprender a convivir con el mismo porque es el gran problema de la enfermedad.

Hay que tener en cuenta que tinnitus puede tener diferentes desencadenantes, pero lo más común es que se produzca cuando la persona se ve sometida a un ruido elevado. Otras causas que pueden provocar la tinnitus es el estrés, la pérdida auditiva y sobre todo se puede dar cuando la circulación de la sangre no es la adecuada y en consecuencia tiene problemas a la hora de nutrir a la zona afectada del oído. Eso sí, hay que tener en cuenta que el tinnitus puede ser temporal o puede ser persistente.

Otro punto a destacar sobre el tinnitus es que esta enfermedad se puede dar en un solo oído o en los dos a la vez, lo cual puede poner en peligro la salud de la persona ya que el sonido es realmente molesto. Estos ruidos se originan en la propia cabeza y en el canal auditivo y pueden ser el primer síntoma de la pérdida auditiva de la persona. Normalmente este problema suele aparecer en personas mayores, pero hay casos que están demostrando que el tinnitus puede aparecer en personas jóvenes por culpa de los ruidos elevados y sobre todo por el estrés creciente (fuente: https://www.audifono.es/tinnitus/). Lo importante es que en cuanto se vea que el zumbido se alarga en el tiempo, se acuda al especialista para que ponga remedio lo antes posible.

¿Qué provoca el tinnitus?

Según nos ha comentado el especialista al cual hemos acudido para que nos informe sobre el tinnitus, la aparición de este mal puede ser debido a diferentes causas.

Daños internos en el oído: suele ser uno de los factores que suelen provocar la aparición del tinnitus. Hay que tener en cuenta que los cilios son unos pelillos muy delicados que están en el interior del oído. Estos pelillos se mueven según la presión de las ondas sonoras. Esos movimientos son interpretados por el cerebro como sonidos. El problema viene dado cuando los cilios se romper o se doblan, debido a que el cerebro pueda confundir el problema y traducirlo como sonido o zumbido que realmente no se está produciendo. Lo que suele provocar este problema suelen ser las siguientes causas.

Exposición continuada a fuertes sonidos.

Daños en la cabeza.

Pérdida auditiva.

Infección auditiva.

Estrés.

Efecto secundario de una medicación que se está tomando.

Trastornos crónicos de la salud: el tinnitus también puede producirse por esos trastornos o por lesiones que afectan a los nervios de manear directa. El problema afecta directamente a los nervios auditivos del oído interno. Todo esto provoca el zumbido molesto que puede llegar a ser desesperante con el paso del tiempo.

Prevención y tratamiento del tinnitus

Se ha demostrado que todo el mundo en más de una ocasión de su vida a sufrido periodos cortos de tinnitus. La ventaja de ser temporal es que sabemos que el zumbido en poco tiempo desaparecerá, por lo que el problema se hace mucho más asumible por la persona que lo sufre. Un ejemplo claro es cuando vamos a un concierto o discoteca y nos sometemos a sonidos realmente fuertes. Esto hace que el tinnitus aparezca de manera temporal, sin importar la edad.

El estrés también puede ser un causante del problema. Por este motivo, para reducir el riesgo de sufrirlo, lo mejor que podemos hacer es cuidarnos y tener un control sobre el estrés. Me explico, hay que evitar los ruidos y o música demasiado alta en la medida de lo posible con el objetivo de no perder audición. Pero también es importante no someterse a grandes niveles de estrés para evitar que el tinnitus pueda hacer aparición.

Otra de las maneras de protegernos contra el tinnitus es usar una protección auditiva adecuada. Si por el trabajo tenemos que estar expuestos a un nivel de ruido elevado, lo mejor que podemos hacer es protegernos contra ese ruido con una buena protección. También es importante escuchar la música y las películas con un sonido moderado y disfrutar de una buena salud cardiovascular. Recuerda, el tinnitus en más de una ocasión puede ser debido a un mal funcionamiento de la circulación sanguínea.

Para poner fin al problema, no hay un tratamiento único y 100% efectivo. Lo importante es intentar poner remedio lo antes posible para evitar que vaya a más y no volvamos a tener nunca más la tranquilidad del verdadero sonido. Los expertos a los que hemos consultados nos han comentado que las terapias más efectivas es la terapia sonora y la terapia del reentrenamiento. También pueden ser de gran ayuda otras terapias como la cognitivo conductual entre otras.

Recuerda, someterse a sonidos elevados puede que no te provoque problemas actualmente, pero aumenta la probabilidad de sufrir en el futuro. De media se estimula que la tinnitus continua se produce a partir de los 65 años, pero la verdad es que se puede producir en cualquier momento si no nos cuidamos.

¿El tinnitus tiene cura?

A pesar de que en muchos medios de comunicación y en la publicidad nos comentan que hay solución sencilla al problema, la verdad es que es complicado solucionar el problema, sobre todo si el tinnitus está en un estado avanzado.

Como he comentado anteriormente, las diferentes terapias pueden ser de gran ayuda, al igual que hay medicamentos y tratamientos herbales que pueden ser de gran ayuda en muchas ocasiones.

Recuerda, lo importante es acudir al profesional lo antes posible para que investigue cual es el origen del problema y nos ofrezca el tratamiento más adecuado. Huye de las curas milagrosas porque realmente no existen. De momento se sigue investigando para conseguir un tratamiento efectivo para todos los pacientes que sufren este mal.

Y es que a pesar de que por suerte algunas personas que sufren tinnitus pueden llevar una vida normal porque el problema no es molesto, algunas personas ven como su salud empeora gravemente porque el zumbido es realmente fuerte.