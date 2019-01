Ya puedes comer gratis (y sano) con MenuDiet

Contenido patrocinado

Comer sano sin tener que pasarnos horas en la cocina es una utopía. Y no siempre es fácil encontrar un restaurante que no sea de comida rápida. MenuDiet nos propone precisamente eso: comer sano sin tener que cocinar, y esto lo hace gracias a un programa que ha bautizado con el nombre de Invita y Gana. Quieres saber más ¿verdad? Entonces sigue leyendo todo lo que te contamos en este artículo: Esta empresa ofrece un servicio revolucionario en el mercado: se encargan de repartir comida saludable a domicilio, para que tú no te tengas que complicar de nada. Y la idea funciona, ya que llevan más de 8 años en el negocio. Si haces los cálculos, te darás cuenta de que ahorrarás mucho dinero y tiempo. Su forma de funcionar es la implementación de menús semanales sanos y equilibrados, con un sistema de reparto en tupper para que comamos de una vez como Dios manda. Puede ser una buena solución para aquellos que trabajan fuera de casa y no tienen tiempo para nada, para que un deportista reciba todos los nutrientes que necesita en su dieta, para personas que padecen de diabetes, etc. Los menús son elaborados por nutricionistas en base a las necesidades de cada cliente, para que así puedan cubrir sus necesidades dependiendo de los objetivos que se deseen cumplir. Pero es que todavía hay más: además de este revolucionario programa para comer bien sin tener que meterse en la cocina, también tienen el programa Invita y Gana, que es una manera de comer sin pagar absolutamente nada, y lo único que tendrás que hacer es invitar a amigos para que puedan probar lo que MenuDiet les ofrece. ¿Cómo funciona el programa de “Invita y Gana” de MenuDiet? La idea es muy sencilla. Accedemos a la web de www.menudiet.esy nos registramos. Después accedemos a la sección de “Invita y Gana” y nos encontramos con un enlace de usuario, que es lo que tenemos que compartir. Podemos compartirlo directamente con tus amigos, a través de las redes sociales, blogs personales, enviarlo a través del e-mail, o como se nos ocurra.¿Y qué ganamos con ello? Si un amigo prueba la comida de MenuDiet a través del enlace que le has pasado, la marca le invitará 10€. Pero aquí no queda la cosa, si no que a ti también te invitará a otros 10€ (esta cantidad la recibirás cuando tus amigos hagan la compra del Menú Semanal o de Platos a la carta). Imagínate si invitas a 10€ amigos, puedes sacarte un saldo de hasta 100€. ¿Cómo llevar la cuenta de cuantos amigos se han registrado con nuestro enlace? Esto se puede hacer a través del mismo apartado del que hemos sacado el link. El registro se hace en tiempo real, por lo que podrás tenerlo controlado. También recibirás un e-mail que te notificará de cada compra por parte de tus amigos. Así que no te lo pienses: prueba con MenuDiet y empieza a comer sano por menos de lo que te piensas.