Los psicólogos rechazan "absolutamente" las terapias que 'curan' la homosexualidad

Los psicólogos han rechazado "absolutamente" las pseudoterapias que aseguran 'curar' la homosexualidad. Así se ha posicionado la vicesecretaria del Colegio de Psicólogos de Madrid, Timanfaya Hernández, en declaraciones a Europa Press tras la noticia de que el Obispado de Alcalá de Henares celebra cursos "ilegales y clandestinos" donde se ofrecen consejos para dejar de ser gay.

"Yo, como profesional, y el Colegio, como institución, estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de intervención con la finalidad de 'reorientar' la orientación sexual de una persona, ya que la homosexualidad no es ningún tipo de trastorno mental. Nos apartamos absolutamente de cualquier persona que haga esta 'terapia' psicológica, porque no lo es. El Colegio no lo avala en ningún caso", resume Hernández.

La vicesecretaria confirma que desde el Colegio "no consta" que la persona que supuestamente ofrecía estos cursos a través del Obispado "esté colegiada" y tampoco que "sea psicóloga". En cualquier caso, reitera que sus prácticas no se pueden calificar como terapia, pues es una técnica reglada "que trata malestar psicológico o patologías mentales", algo que no se corresponde con la homosexualidad. "La orienteación sexual, evidentemente, no entra dentro de nuestras intervenciones. Hace muchas décadas que dejó de considerarse como un trastorno. Por lo tanto, no intervenimos", reitera al respecto.

Según los documentos de las sesiones de estos cursos a los que ha tenido acceso 'eldiario.es', la homosexualidad se podría producir por algún trauma que ha provocado que "no despierte" la "masculinidad" en los hombres. La profesional del Colegio de Psicólogos de Madrid, nuevamente, niega este dislate: "No conocemos ningún trauma que haga replantearte tu orientación sexual. Nuestra postura es firme. No cabe más discurso. Cualquier terapia así está fuera de la normativa amparada por nuestro colectivo profesional".

Lo que sí puede tratar un psicólogo, puntualiza, es la angustia o ansiedad producto del rechazo social o familiar al que se puede enfrentar una persona homosexual. "Lo tratamos de forma independiente a su orientación sexual. Trabajamos con técnicas psicológicas orientadas al manejo de la difucultad en su vida personal, que pueda mejorar sus herramientas personales, los síntomas de ansiedad o trabajar los pensamientos asociados... En ningún caso la homosexualidad", zanja.

En un comunicado, el Obispado que dirige Juan Antonio Rieg Pla ha asegurado que estos cursos son "ayuda y orientación" solicitada por personas y que "dicho acompañamiento integral, pastoral y espiritual en ésta como en todas las materias, siempre se hace -- desde la fe y la razón, con amor y verdad -- a la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia Católica".

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha anunciado que investigará si estos cursos infrigen la Ley. "Independientemente de que sea una clínica particular o de cualquier otra índole, lógicamente lo que se hará es efectuar una investigación y si como resultado se determina que se ha incurrido en algún tipo de incumplimiento en base a la legislación LGTBI se aplicará la sanción", ha señalado el vicepresidente regional, Pedro Rollán.