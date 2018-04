¿Es posible crear nuevos genes? Los investigadores avanzan en esa posibilidad

Un estudio liderado por investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) avanza en la comprensión de cómo se crean nuevos genes, tras identificar centenares de fragmentos del genoma sin función aparente, que tienen capacidad para generar nuevas proteínas y, potencialmente, convertirse en nuevos genes.

El estudio, que publica la revista 'Nature Ecology and Evolution', ha permitido identificar, mediante técnicas de secuenciación masiva, una gran cantidad de proteínas nuevas en el genoma del ratón. Los genes que codifican estas proteínas no se encuentran en especies relativamente cercanas, como la rata o los humanos, lo que indica que se habrían formado en los últimos millones de años.

De hecho no se parecen a nada conocido, por lo que se piensa que se habrían originado de cero a partir de regiones del genoma que estaban silenciadas. Igual que los genes conocidos, estos genes producen proteínas, la diferencia es que estas proteínas no son funcionales, si no que están 'de prueba'.

La mayoría de ellas seguramente desaparecerán con el tiempo, pero algunas adquirirán funciones y se mantendrán, siendo el origen de estos genes accidental, a causa de mutaciones que se acumulan constantemente en los genomas y que no tienen consecuencias negativas para el organismo.





Llegar al origen de la vida

"Este trabajo muestra que un proceso análogo a la formación de genes nuevos que tuvo lugar al principio de la vida continúa activo hoy en día", ha explicado la profesora Icrea y coordinadora del Grupo de Investigación en Genómica Evolutiva del IMIM Mar Albà.

Y ha añadido: "Queda mucho trabajo por hacer para entender completamente el impacto de los genes 'de novo' en la evolución reciente, pero cada vez tenemos más evidencia del hecho que tenemos un peso importante".